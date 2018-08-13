أسبوع تدريبي حول التنمية البشرية بجامعة الزيتونة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 13 أغسطس 2018, 04:33 مساء
أسبوع تدريبي حول التنمية البشرية بجامعة الزيتونة

أقيم بمدرج كلية القانون جامعة الزيتونة بمدينة ترهونة فعاليات الموسم التدريبي الأول للتنمية البشرية برعاية مركز الشمس والقمر للاستشارات والتدريب بالتعاون مع جامعة الزيتونة.

وقال المشرفون على الدورة لـ«بوابة الوسط» إن «الدورة ستستمر لمدة أسبوع بمشاركة مجموعة من الأساتذة والمدربين المتخصصين في مجال تطوير الذات».

وتأتي هذه الدورة من ضمن الخطة التدريبية لرفع كفاءة وقدرات أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة من مختلف الكليات، واكتسابهم مهارات مهنية في دفع التخطيط الاستراتيجي.

وبحسب المشرفين على الدورة، تعد الأولى من نوعها في جامعة الزيتونة باعتبارها متخصصة في مجال التنمية البشرية.

أسبوع تدريبي حول التنمية البشرية بجامعة الزيتونة
أسبوع تدريبي حول التنمية البشرية بجامعة الزيتونة
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