مفتشان هاويان يكتشفان مكان دفن الشاعر وليام بلايك

مفتشان هاويان يكتشفان الموضع المحدد لدفن الشاعر البريطاني وليام بلايك (ف ب)

اكتشف شخصان مولعان بوليام بلايك، الموضع المحدد لدفن هذا الشاعر والرسام البريطاني في لندن، حيث رُفعت الستارة عن شاهد قبر في المكان الأحد.

وبدأت هذه القصة عندما أراد لويس وكارول غاريدو، المعجبان بوليام بلايك، زيارة ضريحه في لندن، وتوجها لمقبرة «بانهيل فيلدز» في وسط العاصمة، لكنهما لم يجدا سوى شاهد عليه عبارة مفادها بأن وليام بلايك وزوجته كاترين صوفيا «يرقدان في مكان قريب من هنا»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال لويس غاريدو لجريدة «ذي غارديان» البريطانية: «أردنا معرفة المكان المحدد بعد قراءة هذه العبارة الغامضة».

وبعد الغوص في المحفوظات والخرائط على مدى سنتين، نجح لويس وكارول في تحديد الموضع المحدد للمدفن الضائع للشاعر البريطاني الذي توفي العام 1827، وقال لويس غاريدو الذي كبر في البرتغال لجريدة «ذي غارديان» إنه «قرر دراسة الإنجليزية خصيصًا لقراءة قصائد بلايك المفعمة بالغموض».

ونفذت جمعية «بلايك سوسايتي» عملية حشد للأموال جمعت 30 ألف جنيه استرليني (38 ألفًا و300 دولار) لتمويل تكاليف وضع شاهد على القبر، ورُفعت الستارة عن هذا الشاهد بعد ظهر الأحد في الذكرى السنوية الحادية والتسعين بعد المئة لوفاة بلايك، في مراسم حضرها محبون للشاعر من بينهم أسقف كانتربوري السابق روان وليامز، والكاتبان فيليب بولمان وترايسي شوفالييه.