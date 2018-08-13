بريجيت باردو تصف وزير البيئة الفرنسي بـ«الجبان»

صورة مركّبة مأخوذة من الأرشيف تظهر بريجيت باردو ووزير الانتقال البيئي نيكولا أولو (أ ف ب)

نعتت الممثلة الفرنسية السابقة بريجيت باردو المعروفة بدفاعها عن الحيوانات، وزير الانتقال البيئي نيكولا أولو بـ«الجبان» في ما يخص مسألة الصيد، مطالبة باستقالته.

وأكدت باردو في تغريدة نشرتها الأحد، أنها تلقت اتصالاً من نيكولا أولو «الذي كان مغتاظًا واتهمني بالجبن والنفاق إزاء الرئيس»، إيمانويل ماكرون، وذلك غداة مقابلة انتقدت فيها الوزير انتقادًا لاذعًا.

وقالت الممثلة السابقة السبت، خلال مقابلة مع جريدة «فار-ماتان» المحلية في جنوب فرنسا إن أولو «يتصرف كمَن ليس له أي صلاحيات»، منتقدة إجراءات أخذها الوزير بشأن الحصص المسموح بها للصيد.

وفي نظر باردو، فإن وزير الانتقال البيئي «جبان بكل ما للكلمة من معنى، حائر في أمره لا يعرف اتخاذ القرارات الصارمة ولا يجدي نفعًا».

ودعت بريجيت باردو خلال لقائها الرئيس ماكرون في يوليو إلى أن يحل النائب الأوروبي يانيك جادو محل أولو.

وقال مقربون من الوزير إن هذا الأخير يعتبر اتهامات باردو «تصريحات غرضها التلاعب بكلمات مأخوذة من محادثة خاصة»، بمثابة «شتيمة».

وصرح الوزير عبر أثير «فرانس إنفو»، «هل في الأمر جبن إن وجه المرء الشتائم عن بعد بكل هدوء.. ومارس نوعًا من الديماغوجيا بشأن الحيوانات؟».

وهذه ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها باردو نيكولا أولو الذي سبق أن أشادت بتعيينه في منصبه. فهي عبرت له عن استيائها من قراره السماح بالقضاء على 40 ذئبًا، بحسب ما كشفت في مقابلة أجرتها معها جريدة «لو موند» في يناير.