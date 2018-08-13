عرض 20 فيلمًا مرممًا ليوسف شاهين في «زاوية» الجديدة (صور)

بوستر فعالية عرض أفلام يوسف شاهين (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلنت سينما «زاوية» موعد نقل السينما من مقرها بسينما أوديون، إلى سينما كريم بشارع عماد الدين (وسط القاهرة)، وذلك يوم 12 سبتمبر المقبل.

وتزامنًا مع ذلك الحدث، ومع الذكرى العاشرة لرحيل المخرج يوسف شاهين أيضًا، قامت شركة «أفلام مصر العالمية» بمشروع ترميم 20 فيلمًا من أفلام المخرج الراحل، سيتم تخصيص 10 أيام في مقر السينما الجديد، لعرضها، وذلك في الفترة من 12 إلى 22 سبتمبر، كما سيتم إعلان البرنامج الموازي قريبًا، وفق بيان.

كذلك أطلقت الصفحة الرسمية لسينما «زاوية» على موقع «فيسبوك»، هاشتاغ «زاوية بتعزل» ونشرت العديد من صور التجهيزات الجديدة لسينما كريم.

وتخضع سينما كريم منذ فترة لعدة تجديدات، برعاية شركتي «نيو سينشري» و«أفلام مصر العالمية»، بالإضافة إلى تطوير قاعتي عرض الأفلام وتزويدهما بأفضل المعدات؛ لتناسب الأفلام والفعاليات التي ستقام في الفترة المقبلة.

أعمال ترميم سينما كريم (خاص لـ بوابة الوسط)

أعمال ترميم سينما كريم (خاص لـ بوابة الوسط)

أعمال ترميم سينما كريم (خاص لـ بوابة الوسط)