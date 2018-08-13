فيلم عن اكتشاف سمكة قرش يتصدر شباك التذاكر الأميركية

جيسون ستايثم يؤدي دور غطّاس في فيلم «ذي ميغ» (أ ف ب)

تصدر فيلم «ذي ميغ» حول اكتشاف سمكة قرش تعود إلى ما قبل التاريخ شباك التذاكر في أميركا الشمالية، بحسب ما أظهرت الأرقام الموقتة الصادرة عن شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة في هذا المجال.

وحصد الفيلم، الذي يؤدي فيه جيسون ستايثم دور غطاس سابق يدفعه علماء محيطات إلى الخروج من عزلته، 44.5 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأول من عرضه في الصالات، وفق «فرانس برس».

وتراجع إلى المرتبة الثانية «ميشن إمباسبل: فال آوت» من إنتاج «باراماونت/سكايدانس» وإخراج كريستوفر ماكواري وبطولة توم كروز، مع عائدات بلغت قيمتها 20 مليون دولار (162 مليونًا في خلال ثلاثة أسابيع).

وحل ثالثًا فيلم «كريستوفر روبن» المقتبس عن مغامرات الدب في كتب «ويني ذي بو» من إنتاج «ديزني». وحقق الفيلم الذي يشارك فيه خصوصًا إيوان ماكريغور، 12.5 مليون دولار (50 مليونًا منذ البدء بعرضه).

واحتل فيلم الرعب الجديد «سلندر مان» من إخراج الفرنسي - الأميركي سيلفان وايت المرتبة الرابعة، مسجلاً 11.3 مليون دولار من العائدات.

وتلاه في المرتبة الخامسة فيلم «بلاكلانسمان» الذي يتناول قصة حقيقية لشرطي أميركي أسود يخترق صفوف عناصر من حركة «كوكلوكسكلان» في العام 1979 ويؤدي بطولته آدم دايفر وجون ديفيد واشنطن. وجنى هذا العمل الذي يحمل توقيع سبايك لي، المندد بالعنصرية 10.8 ملايين دولار.