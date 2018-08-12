11 فيلمًا عالميًّا تضيء سماء مهرجان «الجونة السينمائي» في دورته الثانية

مشهد من الفيلم الياباني «سارقو المتاجر» (خاص لـ بوابة الوسط)

مثلما شهدت الدورة الأولى عرض عديد الأفلام العالمية الفائزة بجوائز مهمة في أبرز المهرجانات السينمائية حول العالم، تأتي الدورة الثانية لمهرجان «الجونة السينمائي» غنية بمجموعة من الأفلام المميزة التي تستحق المشاهدة، التي سبق أن نالت جوائز متنوعة في الموسم الأول من مهرجانات السينما الدولية الكبرى مثل «صاندانس» و«روتردام» و«برلين» و«كان» و«كارلوفي فاري»، وتحمل توقيع صناع أفلام لهم قيمتهم الفنية في إنتاج أعمال متميزة على مدار السنوات الماضية.

تضم قائمة الأفلام للدورة الثانية لمهرجان «الجونة السينمائي» إنتاجات من دول مختلفة منها اليابان وإيطاليا وبولندا وأستراليا والدنمارك، وغيرها من الدول.

وقال مدير المهرجان، انتشال التميمي: «ستشهد الدورة الثانية لمهرجاننا عرض مجموعة من الأفلام المميزة، التي لاقت النجاح الكبير في أهم المهرجانات السينمائية الدولية». وأضاف: «مهرجان الجونة السينمائي لديه طموحات غير محدودة ولديه أيضًا القدرات لتحقيق تلك الطموحات. لقد رفعنا الترقب في دورتنا الافتتاحية ونعمل جاهدين لرفعها للأعلى هذا العام».

كما أكد المدير الفني للمهرجان، أمير رمسيس: «اختيار أفلام الدورة الثانية للمهرجان يتماشى مع هدفه المتمثل في عرض أفضل الأفلام وأحدثها وذلك حرصًا على عمل برنامج جدير باهتمام كل من صناع السينما من ضيوف المهرجان بتنوع جنسياتهم وكذلك الجمهور المصري المهتم بالسينما».

ويعرض خلال الدورة الثانية من «الجونة السينمائي» مجموعة من الأفلام التي حصدت عددًا من الجوائز في مهرجان «كان السينمائي» وهي على التوالي: الفيلم الياباني «سارقو المتاجر» (Shoplifters) الفائز بسعفة «كان» الذهبية في الدروة الـ71. الفيلم من إخراج وتأليف هيروكازو كوريدا، وبطولة ليلي فرانكي، وكيرين كيكي، وسوزوكي إكيماستو.

كما سيتم عرض رائعة بولندا «حرب باردة» (Cold War) الفائز بجائزة أفضل إخراج من مهرجان «كان السينمائي»، وهو إنتاج بولندي - بريطاني - فرنسي مشترك، ومن إخراج باول باولكوسكي صاحب إيدا ( Ida ).

ومن إيطاليا يتم عرض فيلم «دوجمان» (Dogman)، الذي فاز بطله مارشيلو فونتي بجائزة أفضل ممثل في مهرجان «كان»، كما حصل كلب على جائزة سعفة الكلب غير الرسمية في المهرجان عن دوره في الفيلم ، وهو من إخراج ماتيو جاروني.

ومن «كان» أيضًا سيعرض الفيلم الإيطالي «سعداء مثل لازارو» (Happy as Lazzaro) الحاصل على جائزة أفضل سيناريو بالمناصفة مع الفيلم الإيراني «ثلاثة وجوه» (3Faces).

كما سيتم عرض رائعة المخرج الإيطالي ستيفانو سافنوا «درب صاموني» (Samouni Road)، الحاصل على جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم وثائقي في «كان».

أيضًا سيتم عرض الفيلم الأسترالي الروائي القصير «كل هذه المخلوقات» (All These Creatures)، الفائز بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان «كان».

وبعد نجاح وإشادات كبيرة في مهرجان «برلين السينمائي»، تعرض الدورة المقبلة من مهرجان «الجونة» الفيلم الكوميدي البولندي «وجه» (Mug) الفائز بالدب الفضي جائزة لجنة التحكيم الخاصة، ومن إخراج مالغورزاتا سزوموسكا، التي شاركت في تأليفه أيضًا.

وأيضًا سيتم عرض فيلم «الوريثتان» (The Heiresses) وهو إنتاج مشترك بين باراغواي وألمانيا وأوروغواي والبرازيل والنرويج وفرنسا، ومن إخراج مارشيلو مارتنيزي. فازت بطلته آنا براون بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان «برلين».

وسيعرض المهرجان «ذباب الشتاء» (Winter Flies) أحد أبرز الأفلام التي نالت الإعجاب والإشادات في مهرجان «كارلوفي فاري» ونال مخرجه أولمو أومريزو جائزة أفضل مخرج في المهرجان ذاته، ومن إنتاج جمهورية التشيك وسلوفينيا وبولندا وسلوفاكيا وفرنسا.

أيضًا سيتم عرض واحد من أفضل الأعمال الحاصل على جائزة الجمهور في الدورة الماضية لمهرجاني «صاندانس» و«روتردام» وهو الرائعة الدنماركية «المذنب» (The Guilty) ويقوم ببطولته جاكوب سيدرغرين، وجيسيكا ديناج ومن إخراج جوستاف موللر.

بعد فوزه بجائزة لجنة التحكيم الكبرى لأفضل فيلم وثائقي دولي في مهرجان «صاندانس» سيعرض الجونة فيلم «عن الآباء والأبناء» (Of Fathers and Sons)، وهو إنتاج ألماني- سوري مشترك، من إخراج السوري طلال ديركي.

ويسعى مهرجان «الجونة السينمائي» إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام السينمائية للجمهور المحب للسينما، وأن يكون جسر للتواصل بين الثقافات المختلفة من خلال الفن السابع. كما يحاول أن يكون المنحى الأساسي للمهرجان هو اكتشاف كل ما هو جديد، إذ يطمح المهرجان إلى أن يغدو أحد العوامل المحفزة لتطوير السينما في المنطقة العربية، وذلك من خلال ذراعها الاحترافية «منصة الجونة السينمائية».

تقام الدورة الثانية لمهرجان «الجونة السينمائي» في مدينة الجونة الواقعة على ساحل البحر الأحمر في مصر في الفترة بين 20 حتى 28 سبتمبر 2018.

بوستر فيلم «الوريثتان» (خاص لـ بوابة الوسط)