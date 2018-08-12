إدريس إلبا يعزز التكهنات بتأديته دور جيمس بوند

إدريس إلبا في برلين (ف ب)

عزز الممثل إدريس إلبا الذي تم التداول باسمه كأحد المرشحين لدور البطولة في الجزء المقبل من سلسلة أفلام جيمس بوند، التكهنات في هذا الإطار عبر تغريدة نشرها الأحد تتضمن عبارة مستوحاة من العميل السري الشهير.

وكتب الممثل البريطاني «إسمي إلبا، إدريس إلبا»، في استعادة للجملة الشهيرة التي يستخدمها العميل السري في التعريف عن نفسه، وفقًا لوكالة فرانس برس.

ويتم التداول باسم هذا الممثل البريطاني المولود لأب سيراليوني وأم غانية، منذ سنوات كمرشح لأداء دور جيمس بوند على الشاشة الكبيرة.

وفي 2015، قال بيرس بروسنان أحد الممثلين الذين جسدوا شخصية جيمس بوند في السينما إن هذا الدور قد يُسند إلى «ممثل أسود كبير»، وأشار بروسنان حينها إلى أن «إدريس إلبا يتمتع بالمظهر والكاريزما والحضور».

وذكرت جريدة «ديلي ستار» البريطانية أن المخرج أنطوان فوكوا تناقش مع منتجة أفلام جيمس بوند باربارا بروكولي التي تعتبر أن «الأوان آن» ليكون دور العميل السري من نصيب ممثل ينتمي لأقلية إتنية.

غير أن متحدثًا باسم أنطوان فوكوا نفى هذه المعلومات مؤكدة لمجلة «هوليوود ريبورتر» أن القصة «مفبركة بالكامل».

وتعرف الجمهور على إدريس إلبا الحائز جائزة غولدن غلوب عن دوره في مسلسل «لوثر»، من خلال مسلسل «ذي واير» التلفزيوني البوليسي، كذلك شارك في فيلم «ثور» وجسد دور الزعيم التاريخي للكفاح ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا نلسون مانديلا.