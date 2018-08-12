تكريم حميدة صقر بمهرجان الجائزة الدولية للفنون «باليرمو» بإيطاليا

تكريم حميدة صقر بمهرجان الجائزة الدولية للفنون «باليرمو» بإيطاليا (فيسبوك)

كرمت الفنانة التشكيلية حميدة صقر بمهرجان الجائزة الدولية للفنون «باليرمو» عاصمة الثقافة الإيطالية 2018 بمسرح تياترو بيونضو.

وتم اختيار صقر ضمن مجموعة كبيرة من الفنانين من قبل البروفسور والناقد الفني فيليب دافيريو والبروفسور باولو ليفي، والمخرج والممثل إدواردو سيلوس لابيني.

شاركت صقر ضمن فعاليات المهرجان بلوحة بعنوان «SPERANZA» أو تأمل التى سبق وفازت بها صقر بالترتيب الأول خلال معرض «I CITTADINI INCONTRANO L'ARTE» أبريل الماضي بمدينة روما الإيطالية.

حميدة صقر، عضو هيئة تدريس بكلية الفنون بجامعة طرابلس، متحصلة على ماجستير فنون تشكيلية أكاديمية الدراسات العليا، لها العديد من المعارض المحلية والدولية، منها معرض بعنوان «نبضات» العام 2004، ومعرض مشترك بجامعة «إكستر» في بريطانيا العام 2002، فازت بالعديد من الجوائز، منها جائزة معرض «ARTE IN MINIATURA» للوحة المصغرة، وتحصلت على الترتيب الأول والميدالية الذهبية في معرض «أكسبو بلجيكا» الدولي.