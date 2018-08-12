بالصور: أشرف عبدالباقي يستعد للموسم الرابع لـ«مسرح مصر»

من كواليس البروفة الأولى لـ«مسرح مصر» (تصوير: مصطفى مرتضى)

بدأ الفنان المصري أشرف عبدالباقي، مساء السبت، بروفات الموسم الرابع من عروض «مسرح مصر».

واستطاع عبدالباقي ونجوم فرقته على مدار السنوات الماضية تقديم خمسة مواسم مسرحية، وهي موسمان تحت اسم «تياترو مصر»، وثلاثة مواسم تحت اسم «مسرح مصر» قدموا خلالها 100 مسرحية.

تتكون فرقة «مسرح مصر» من علي ربيع ومحمد عبدالرحمن وحمدي الميرغني ومصطفى خاطر ومحمد أسامة «أوس أوس» وكريم عفيفي ودينا محسن «ويزو» وإسراء عبدالفتاح وسارة درزاوي وإبرام سمير وحامد محمد.

كما تتضمن الفرقة الفنانين بيشوي طاهر ومحمد توب ووائل العوني ومصطفى بسيط ومحمد أنور، مهندس ديكور محمود سامي، أزياء هالة الزهوي، مدير الفرقة حسن نجيب، مدير المسرح رشدي سلامة، والعروض من تأليف ورشة يشرف عليها المخرج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.



من كواليس البروفة الأولى لـ«مسرح مصر» (تصوير: مصطفى مرتضى)