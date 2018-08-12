بالفيديو: الإماراتية حصة تغني بالعراقي «أبي منك وعد»

الفنانة الإماراتية حصة (خاص لـ بوابة الوسط)

طرحت الفنانة الإماراتية حصة أغنية منفردة جديدة اختارتها من اللون الموسيقي العراقي كلامًا ولحنًا، حملت عنوان «أبي منك وعد» متعاونة في كلماتها مع الشاعر نبيل العنزي، والملحن طائف الوائلي، والموزع الموسيقي علي غازي.

وأعربت حصة عن سعادتها بهذه التجربة الجديدة لها بعد أن قدمت في أغنياتها السابقة الألوان الموسيقية الإماراتية والخليجية بشكل عام، وفق بيان.

وأوضحت الفنانة الإماراتية أن أغنية «أبي منك وعد» تنتمي للون العاطفي، وتتحدث من خلال حوار مع المحبوب حول الحب الأبدي، معتمدة في اختياراتها على الكلمة التي تخص المرأة الخليجية والعربية في حياتها العاطفية، حيث تقول في مقدمة الأغنية:

أبي منك وعد.. تحبني للأبد

متعوفني بنار العشق.. وبذمتك عهد

أبيك بس إلي.. يعمري وكل هلي

أريدك أنت بدنيتي.. وغيرك محب أحد.