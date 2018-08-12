بالفيديو: أيمن الأعتر يغني «يا دلالي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 أغسطس 2018, 11:18 صباحا
بوستر أغنية «يا دلالي» للمطرب أيمن الأعتر (فيسبوك)

طرح الفنان الليبي الشاب أيمن الأعتر أغنيته الليبية الجديدة التي تحمل عنوان «يا دلالي»، والتي تعد أول أغنية ليبية له خلال 13 عامًا وثاني أغنية له بعد أغنية «عاتبيني» ضمن ألبوم «بحبك» الذي صدر العام 2005.

«يا دلالي» أغنية من التراث الليبي برؤية فنية جديدة للأعتـر، قام بتوزيعها الموزع الليبي أبوبكر الصافي، مكس وماستر محمد عصمت، وسجلت بمدينة لندن.

وصرح الأعتر في وقت سابق بأنه «أحب أن يكون معظم فريق العمل على هذه الأغنية ليبيًا، لتقديم مواهب ليبية شابة صاعدة، ودعمها فنيًا»، وأشار إلى أنه «تم تصوير مشاهد في ليبيا للأغنية من قبل المصور والمصمم الليبي الشاب أسامة الفيض، وصمّمت غلاف صفحته الرسمية الليبية كريمة كانون»، وأوضح أنه قام بجلسة التصوير الخاصة بالغلاف مع المصور العالمي «آندي».

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