سينمائي أوكراني مستعد للموت.. فما القصة؟

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 أغسطس 2018, 03:53 مساء
السينمائي الأوكراني أوليغ سينتسوف خلال محاكمته في روستوف أون دون في جنوب روسيا، 22 يوليو 2015 (أ ف ب)

بات السينمائي الأوكراني أوليغ سينتسوف، المضرب عن الطعام في سجن روسي منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، «مستعدًّا للموت»، على ما أكد محاميه الجمعة.

وقال المحتمي ديمتري دينزه لموقع «ميدوزا» الإخباري: «بطبيعة الحال، أوليغ لا يريد الموت على غرار أي شخص آخر. لكنه مستعد لذلك».

وأضاف: «أظن أنه خائف في قرارة نفسه، لكنه لا يظهر ذلك إلى العلن»، وفق «فرانس برس»، السبت.
ويأتي هذا الإعلان بعدما أبدى أوليغ سينتسوف في رسالة بعث بها إلى إحدى قريباته خشيته من نهاية «قريبة». ووصفت قريبته وضع المخرج الأوكراني بأنه «كارثي».

ولفت دينزه إلى أن «أوليغ أصبح بمثابة كاميكازي أوكراني جازف بحياته لإنقاذ حياة الآخرين والدفاع عن المُـثل التي يؤمن بها ومن أجل بلده»، مشيرًا إلى أن موكله «لا يظهر أي ميول انتحارية ولا يعاني أي مرض ذهني».

وفي غرفة الخدمة الطبية في السجن، حيث يقبع سينتسوف منذ الأسبوع الثاني لإضرابه الذي باشره منتصف مايو، يمضي المخرج وقته «في قراءة الكتب والكتابة وإنجاز السيناريوهات وصياغة القصص». وأضاف ديمتري دينزه: «هو يعمل كثيرًا، وإلا قد يصبح مجنونًا إذا ما بقي ممددًا ينظر إلى السقف».

وعارض سينتسوف (42 عامًا) الذي دخل إضرابه عن الطعام يومه التسعين السبت، ضم روسيا لشبه جزيرة القرم سنة 2014. وحُـكم عليه بالسجن 20 عامًا بتهمتي «الإرهاب» و«الإتجار بالأسلحة» إثر محاكمة وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها «ستالينية».

وبدأ المخرج إضرابًا عن الطعام في 14 مايو للمطالبة بإطلاق جميع «السجناء السياسيين» الأوكرانيين في روسيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرسان المتوسط» يواجهون «الأولاد» من أجل «الأمم»
رياضة محلية
كاركاتير خيري - نتائج امتحانات الشهادة الثانوية
كاريكاتير
طوفان «البذاءة» يهدد الأسر الليبية!
ليبيا
أزمات الدينار تصل إلى مراكز الشرطة
ليبيا
الليبيون ضمن الأكثر مشاركة في الفعاليات الثقافية بالجامعة العربية
ليبيا
المسماري: طلبنا التدخل الروسي عبر ثلاثة مواقف
ليبيا
من حلم الاحتراف إلى سجون إيطاليا.. شباب ليبيون ينتظرون المجهول
ليبيا
«الوسط» تستكشف أجواء ما قبل قرارات الإصلاح الاقتصادي
ليبيا
«جريدة الوسط»: إجراء الانتخابات في ديسمبر هل هو مطلب واقعي أم أمنية؟
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

5 طرق طبيعية لعلاج ثقوب الوجه