تقرير طبي يكشف انتحار «صديقة سوبر مان»

صورة ملتقطة في 14 يوليو 2005 للمثلة مارغو كيدر في كاليفورنيا (أ ف ب)

انتهى تقرير طبي أميركي رسمي إلى أن الممثلة مارغو كيدر (صديقة سوبرمان) ماتت منتحرة، في منتصف مايو.

وجاء في بيان مشترك صادر عن العائلة والطبيب الشرعي المعتمد في مدينة بارك في ولاية مونتانا: «صنّف الطبيب الشرعي وفاتها على أنها انتحار»، وفق «فرانس برس»، الجمعة.

ودعت العائلة «الأشخاص المصابين باضطرابات نفسية أو يعانون الإدمان أو الأفكار الدافعة إلى الانتحار، إلى البحث عن المساعدة اللازمة».

وكانت الممثلة مارغو كيدر، التي أدّت دور صديقة سوبرمان مصابة باكتئاب عصبي منذ العام 1996، لكنها بعد ذلك انطلقت في حملة توعية عامة حول مسائل الاضطرابات النفسية.

في 13 مايو، أعلن وكيل أعمالها أنها توفيت «بسلام في أثناء نومها».

ولدت الممثلة في أكتوبر من العام 1948، وطارت شهرتها في العالم بعد أدائها دور الصحفية لويس لاين صديقة سوبرمان في الأفلام الأربعة الأولى التي صدرت من هذه السلسلة، بين العامين 1978 و1987.