عودة المسلسل الكوميدي «ميرفي براون» للتلفزيون

أبطال المسلسل الكوميدي «ميرفي براون» (أرشيفية:انترنت)

يعود المسلسل الكوميدي الحائز على جوائز إيمي «ميرفي براون» إلى شبكة «سي.بي.إس» التلفزيونية للمرة الأولى منذ عشرين عامًا بحلقة تتناول حركة «مي تو» بشأن التحرش الجنسي.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الموسم الجديد من المسلسل الذي تقوم ببطولته كانديس بيرغن في دور مذيعة رائدة يوم 27 سبتمبر المقبل، وفقًا لوكالة رويترز.

وقالت المؤلفة ديان إنغليش للصحفيين إن الحلقة الرابعة ستحمل عنوان «ميرفي تو»، وأضافت أن الحلقة كتبت قبل شهور لكن تصريحاتها جاءت فيما تحقق شبكة «سي.بي.إس» في مزاعم بالتحرش الجنسي.

وتحدث مقال نشرته مجلة «نيو يوركر» بالتفصيل عن مزاعم ست نساء اتهمن الرئيس التنفيذي لشبكة «سي.بي.إس» ليزلي مونفز بالتحرش بهن جنسيًا في وقائع حدثت بين 1985 و2006.

وقال مونفز إنه «ربما تسبب في شعور بعض النساء بعدم الارتياح بمغازلته لهن قبل عقود» وهي تصرفات وصفها بأنها «أخطاء ندم عليها كثيرًا لكنه لم يستغل موقعه قط لإيذاء عمل أي شخص»، وعينت الشبكة مؤسستين قانونيتين للتحقيق في المزاعم وفي الثقافة العامة للشبكة.

وقالت إنغليش في اجتماع لرابطة نقاد التلفزيون إن طاقم التمثيل والمنتجين في المسلسل يدعمون التحقيق.