الأعتــر يدلل جمهوره الليبي الخميس في «يا دلالي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 أغسطس 2018, 04:11 مساء
الفنان أيمن الأعتـــر يطل بأغنية ليبية جديدة بعنوان يا دلالي (فيسبوك)

أعلن الفنان الليبي الشاب أيمن الأعتر إطلاق أغنيته الليبية الجديدة التى تحمل عنوان «يا دلالي» الخميس، والتي تعد أول أغنية ليبية له خلال 13 عامًًا وثاني أغنية بعد أغنية «عاتبيني» ضمن ألبوم «بحبك» الذي صدر عام 2005.

«يا دلالي» أغنية من التراث الليبي برؤية فنية جديدة للأعتــر، قام بتوزيعها الموزع الليبي أبوبكر الصافي، مكيس وماستر محمد عصمت، وسجلت بمدينة لندن، وفقًا لصحيفة «عبق نيوز».

وكتب الأعــتر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك «عرض أول لأغنيتي الليبية الجديدة ⁧‫يا دلالي‬⁩ ‬على قناتي الرسمية بمنصة يوتيوب، الخميس 
‫الساعة 4 ظهرًا بتوقيت ليبيا‬ ، و6 مساءًا بتوقيت دبي»، و أضاف «‬علّوا الصوت و انبسطوا وأنتم تسمعوا».

وصرح الأعتر في وقت سابق بأنه «أحب أن يكون معظم فريق العمل على هذه الأغنية ليبيًا، لتقديم مواهب ليبية شابة صاعدة، ودعمها فنيًا»، و أشار إلى أنه « تم تصوير مشاهد فى ليبيا للأغنية من قبل المصور والمصمم الليبي الشاب أسامة الفيض، وصمّمت غلاف صفحته الرسمية الليبية كريمة كانون»، و أوضح أنه قام بجلسة التصوير الخاصة بالغلاف مع المصور العالمي «آندي».

وكان قد أطلق الأعــتر خلال الشهر الجاري حملة ترويجية عبر مواقع التواصل للأغنية، شارك فيها عدد من الإعلاميين والفنانين الليبيين والعرب بنشر مقطع فيديو قصير يعبرون من خلاله عن إعجابهم بصوت الأعــتر وشعورهم بالحماسة للأغنية الجديدة.

ومن المشاركين فى الحملة الممثلة خدوجة صبري والإعلامية الليبية فدوي القلال والمذيع بلال رمضان والفنانة المصرية غادة رجب والفنانة رويدة عطية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد يجبر تشيلسي على شراء أغلى حارس في العالم
رياضة عالمية
تسجيل أول حالة وفاة بين الحجاج الليبيين
ليبيا
صحف عربية: من يحدد موعد الانتخابات؟ واصطفاف تونس وراء مبادرة باريس
ليبيا
«الليبية للاستثمار»: مسلحون يمنعون موظفي المؤسسة من الانتقال إلى مقر مستقل
ليبيا
«اقتصاد الوفاق» تأذن لصندوق موازنة الأسعار بشراء 7 سلع من الشركات والمصانع ...
ليبيا
التعليم: لهذا السبب نعرض أوراق إجابات طلبة الشهادة الإعدادية إلكترونيًا
ليبيا
صندوق موازنة الأسعار يبدأ توزيع الدّقيق على المخابز العاملة في بنغازي
ليبيا
الليبي «شلاوح» يتوج بذهبية العالم في «المواي تاي»
رياضة محلية
الصحف الإيطالية تتحدث عن مؤتمر روما المقبل حول ليبيا
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة سهلة لكشف زيت الزيتون المغشوش