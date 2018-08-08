الأعتــر يدلل جمهوره الليبي الخميس في «يا دلالي»

الفنان أيمن الأعتـــر يطل بأغنية ليبية جديدة بعنوان يا دلالي (فيسبوك)

أعلن الفنان الليبي الشاب أيمن الأعتر إطلاق أغنيته الليبية الجديدة التى تحمل عنوان «يا دلالي» الخميس، والتي تعد أول أغنية ليبية له خلال 13 عامًًا وثاني أغنية بعد أغنية «عاتبيني» ضمن ألبوم «بحبك» الذي صدر عام 2005.

«يا دلالي» أغنية من التراث الليبي برؤية فنية جديدة للأعتــر، قام بتوزيعها الموزع الليبي أبوبكر الصافي، مكيس وماستر محمد عصمت، وسجلت بمدينة لندن، وفقًا لصحيفة «عبق نيوز».

وكتب الأعــتر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك «عرض أول لأغنيتي الليبية الجديدة ⁧‫يا دلالي‬⁩ ‬على قناتي الرسمية بمنصة يوتيوب، الخميس

‫الساعة 4 ظهرًا بتوقيت ليبيا‬ ، و6 مساءًا بتوقيت دبي»، و أضاف «‬علّوا الصوت و انبسطوا وأنتم تسمعوا».

وصرح الأعتر في وقت سابق بأنه «أحب أن يكون معظم فريق العمل على هذه الأغنية ليبيًا، لتقديم مواهب ليبية شابة صاعدة، ودعمها فنيًا»، و أشار إلى أنه « تم تصوير مشاهد فى ليبيا للأغنية من قبل المصور والمصمم الليبي الشاب أسامة الفيض، وصمّمت غلاف صفحته الرسمية الليبية كريمة كانون»، و أوضح أنه قام بجلسة التصوير الخاصة بالغلاف مع المصور العالمي «آندي».

وكان قد أطلق الأعــتر خلال الشهر الجاري حملة ترويجية عبر مواقع التواصل للأغنية، شارك فيها عدد من الإعلاميين والفنانين الليبيين والعرب بنشر مقطع فيديو قصير يعبرون من خلاله عن إعجابهم بصوت الأعــتر وشعورهم بالحماسة للأغنية الجديدة.

ومن المشاركين فى الحملة الممثلة خدوجة صبري والإعلامية الليبية فدوي القلال والمذيع بلال رمضان والفنانة المصرية غادة رجب والفنانة رويدة عطية.