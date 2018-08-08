الصين تمنع عرض فيلم لـ «والت ديزني»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 أغسطس 2018, 03:30 مساء
الصين تمنع عرض فيلم لـ «والت ديزني» (أرشيفية:انترنت)

قال مصدر مطلع إن الصين رفضت طلب شركة والت ديزني عرض فيلم «كريستوفر روبن» الذي تظهر فيه شخصية الدب الشهير «ويني ذا بوه».

وأضاف المصدر الثلاثاء أن أسباب رفض الحكومة الصينية عرض الفيلم لم تتضح ولا تعطي بكين أسبابًا لاستديوهات هوليوود عندما ترفض عرض أفلامها، وفقاً لوكالة «رويترز».

لكن القرار أثار من جديد نقاشًا على الإنترنت إذ استهدفت الرقابة الصينية من قبل شخصية «ويني ذا بوه» التي كان الكاتب الانجليزي إيه.إيه. ميلن هو أول من رسم ملامحها بسبب منشورات على الإنترنت شبهت الدب بالرئيس الصيني شي جين بينغ.

وامتنعت وزارة الثقافة الصينية عن التعليق وأحالت الأسئلة إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية التي لم ترد على طلب تعقيب، وتفرض أيضًا الصين، ثاني أكبر سوق للأفلام في العالم، قيودًا على عدد الأفلام الأجنبية التي تسمح بعرضها، بحيث لا تتجاوز 34 فيلمًا سنويًا.

وتفضل الصين عادة أفلام الحركة ذات الشعبية الكبيرة مثل «أفينغرز:انفنيتي وور» و«بلاك بانثر» وهما اثنان من بين أربعة أفلام لوالت ديزني سمحت الصين بعرضها هذا العام.

وشبهت منشورات على الإنترنت صورًا لشي والرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وهما يسيران جنبًا إلى جنب بمشاهد كارتونية مشابهة يسير فيها بوه إلى جانب النمر تيغر صديقه الأطول والأنشط.

وفي الفيلم الجديد «كريستوفر روبن»، يقابل البطل الذي صار رجلًا الآن صديقه القديم ويني ذا بوه وآخرين مثل شخصيتي الحمار إيور والخنزير بيغلت.

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