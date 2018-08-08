أنجلينا جولي تريد الطلاق خلال 2018

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 أغسطس 2018, 02:37 مساء
أنجلينا جولي تريد الطلاق خلال 2018 (أرشيفية:انترنت)

مضت الممثلة الأميركية أنجلينا جولي، الثلاثاء، قُدمًا في إجراءات طلاقها الطويلة من الممثل براد بيت والتي تنتهي بعد مرور ما يقرب من عامين.

وقدم محامي جولي أوراقا للمحكمة العليا في لوس أنجليس تقول إن الممثلة تريد حكمًا «يعيد الطرفين إلى حالة أعزب خلال العام 2018»، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقالت الوثيقة كذلك إن بيت «لم يقدم أي دعم يذكر للأطفال منذ الانفصال وإنه رغم الترتيبات غير الرسمية التي أبرمت معه إلا أن المدفوعات لم تكن مستمرة بانتظام».

وأقامت جولي دعوى للطلاق في سبتمبر 2016، لتنهي زواجا دام عامين وعلاقة استمرت عشر سنوات ولديهما ستة أبناء تطالب جولي بأن تكون الحاضنة الأساسية لهم.

وقالت ميندي نايبي، المتحدثة باسم جولي الثلاثاء إن الهدف من تقديم الأوراق للمحكمة هو «إنهاء الزواج بطريقة تفسح الطريق أمام المرحلة التالية من حياتهما وتسمح لها ولبراد بأن يعيدا تأكيد الالتزام كأبوين مخلصين لأبنائهما».

وقال مصدر مطلع على الأمر غير مسموح له بالحديث علانية إن «براد شخص يفي بالتزاماته».

وتسببت دعوى الطلاق في نزاع مرير على الحضانة جرى خلاله التحقيق مع بيت وتمت تبرئته من الإساءة إلى الأطفال.

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