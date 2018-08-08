إليسا تكشف صراعها مع سرطان الثدي

إليسا تكشف صراعها مع سرطان الثدي (أرشيفية:انترنت)

فاجأت المغنية اللبنانية إليسا جمهورها بأنها أصيبت بسرطان الثدي وتغلبت عليه في مرحلة سابقة ظلت طي الكتمان طيلة فترة علاجها.

ونشرت إليسا تسجيلًا مصورًا متداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه أثناء تلقيها العلاج بالمستشفى مع عبارة مدونة أسفل الشاشة «أنت ِمصابة بسرطان الثدي»، وفقًا لوكالة «رويترز».

وربطت إليسا الامر بأحدث أغنية مصورة لها بعنوان «كل الي بيحبوني» وأهدتها إلى كل الذين يحبونها.

وعلقت المخرجة إنجي جمال بالقول «إليسا لم تكن تعلم أنني سأضع رسائل صوتية تعلق فيها على مرضها أثناء خضوعها لفحص بالأشعة فى فيديو الأغنية ، دموع إليسا كانت حقيقية».

وما إن انتشر التسجيل المصور حتى سارع المغردون على تويتر بتوجيه التحية لها على جرأتها، وانطلقت دعوات إلى حمل الورد الزهري لإليسا في حفلها المقبل ضمن مهرجان أعياد بيروت في العاشر من أغسطس الجاري.

وكتب الصحفي اللبناني سعيد الحريري على تويتر «فلنحضر معنا وردة من اللون الزهري ولنرفعها عاليا ولنهدها الحب والتضامن احتفالًا بانتصارها على المرض الخبيث».

وكان من بين من تفاعل مع الخبر وعبر عن حبه واحترامه للتجربة التي مرت بها إليسا المغنية المصرية شيرين عبد الوهاب، واللبنانية نانسي عجرم.