ليدي غاغا ستقدم عرضين مختلفين لفترة طويلة

المغنية الأميركية ليدي غاغا في نيويورك، 28 يناير 2018 (أ ف ب)

أعلنت المغنية الاميركية ليدي غاغا أنها ستقدم في لاس فيغاس على فترة طويلة عرضين مختلفين يعكسان وجهيها الموسيقيين الأول الغريب والخارج عن المألوف والثاني الأكثر ميلا إلى الجاز.

وعلى غرار سيلين ديون وألتون جون وبريتني سبيرز، ستقيم المغنية البالغة 32 عامًا حفلات في لاس فيغاس اعتبارًا من 28 ديسمبر وحتى نوفمبر 2019، وفق «فرانس برس».

وستقيم هذه الحفلات على مسرح المجمع الفندقي الجديد الضخم «بارك إم جي إم» في جادة لاس فيغاس ستريب.

وأوضحت المغنية في بيان «إننا نحضر عرضا لا يشبه أيا من أعمالي السابقة سيحتفي بكل ما هو فريد ومختلف فينا». وأضافت «تحديات الشجاعة يمكن أن نبرزها من خلال الإبداع والشجاعة التي تنبت من المحن والحب والموسيقى».

وسيتضمن عرض «ليدي غاغا أنيغما» الكثير من المؤثرات المسرحية ليعكس استفزازات الفنانة في بدايات مسيرتها في حين سيكون عرض «ليدي غاغا جاز أند بيانو» أكثر بساطة.

وأحدثت غاغا تحولا في حياتها الفنية قبل أربع سنوات بغنائها مع الفنان المخضرم توني بينيت الذي يكبرها بحوالى ستين عامًا. وعكس ألبومها الأخير «جوان» الذي تضمن أنغام موسيقى الكانتري، نضوجا أكبر بتناولها موضوع العائلة.