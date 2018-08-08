بالصور: الفنانون يستقبلون صالح الأبيض بعد رحلة علاج في القاهرة

صالح الأبيض يعود إلى ليبيا بعد رحلة علاج في القاهرة، 7 أغسطس 2018 (خاص لـ بوابة الوسط)

بعد رحلة علاج في مصر، عاد الفنان صالح الأبيض إلى ليبيا، الثلاثاء، وكان في استقباله مجموعة من الفنانين وأصدقائه ومحبيه.

واستمرت رحلة علاج الفنان الكوميدي الليبي في القاهرة نحو خمسة أشهر، خضع خلالها لجراحة دقيقة في القلب والكلى أيضا، إذ سبق وكشف الدكتور علي بوقرين أن الأبيض كان يعاني من عيوب في شرايين القلب ممّا استلزم إجراء قسطرة تشخيصية أوضحت ضرورة تركيب خمس وصلات بشرايين طبيعية، وهو ما يعرف بعملية القلب المفتوح.

ومن المنتظر أن يسافر الأبيض قريبًا إلى الصين من أجل استكمال علاجه هناك.

وقبل أيام، وجّه الفنان سالم عيسي دعوة لجميع الأصدقاء والفنانين ومحبي الفنان صالح الأبيض لاستقباله في مطار بنينا الدولي، وهو ما حدث بالفعل، إذ كان في استقباله إلى جانب أهله وأصدقائه ومحبيه، عدد من الفنانين من بينهم سلوى المقصبي وسالم عيسى وميلود العمروني وحمد الغرباوي وفوزي العبيدي.

وفي حوار سابق مع «الوسط»، كشف الفنان الليبي تحضيره لتقديم شخصية «الكفيف» والتي سبق وقدمها في مسرحية «كوشي يا كوشة»، لكن من خلال التلفزيون في مسلسل يحمل عنوان «العطار»، موضحًا أنه انتهى بالفعل من كتابة 5 حلقات، ولكن بسبب ظروفه الصحية توقف مشروع العمل مؤقتًا.

صالح الأبيض يعود إلى ليبيا بعد رحلة علاج في القاهرة، 7 أغسطس 2018 (خاص لـ بوابة الوسط)

صالح الأبيض يعود إلى ليبيا بعد رحلة علاج في القاهرة، 7 أغسطس 2018 (خاص لـ بوابة الوسط)

صالح الأبيض يعود إلى ليبيا بعد رحلة علاج في القاهرة، 7 أغسطس 2018 (خاص لـ بوابة الوسط)

صالح الأبيض يعود إلى ليبيا بعد رحلة علاج في القاهرة، 7 أغسطس 2018 (خاص لـ بوابة الوسط)