بالصور: الفنانون يستقبلون صالح الأبيض بعد رحلة علاج في القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 أغسطس 2018, 11:15 صباحا
صالح الأبيض يعود إلى ليبيا بعد رحلة علاج في القاهرة، 7 أغسطس 2018 (خاص لـ بوابة الوسط)

بعد رحلة علاج في مصر، عاد الفنان صالح الأبيض إلى ليبيا، الثلاثاء، وكان في استقباله مجموعة من الفنانين وأصدقائه ومحبيه.

واستمرت رحلة علاج الفنان الكوميدي الليبي في القاهرة نحو خمسة أشهر، خضع خلالها لجراحة دقيقة في القلب والكلى أيضا، إذ سبق وكشف الدكتور علي بوقرين أن الأبيض كان يعاني من عيوب في شرايين القلب ممّا استلزم إجراء قسطرة تشخيصية أوضحت ضرورة تركيب خمس وصلات بشرايين طبيعية، وهو ما يعرف بعملية القلب المفتوح.

ومن المنتظر أن يسافر الأبيض قريبًا إلى الصين من أجل استكمال علاجه هناك.

وقبل أيام، وجّه الفنان سالم عيسي دعوة لجميع الأصدقاء والفنانين ومحبي الفنان صالح الأبيض لاستقباله في مطار بنينا الدولي، وهو ما حدث بالفعل، إذ كان في استقباله إلى جانب أهله وأصدقائه ومحبيه، عدد من الفنانين من بينهم سلوى المقصبي وسالم عيسى وميلود العمروني وحمد الغرباوي وفوزي العبيدي.

وفي حوار سابق مع «الوسط»، كشف الفنان الليبي تحضيره لتقديم شخصية «الكفيف» والتي سبق وقدمها في مسرحية «كوشي يا كوشة»، لكن من خلال التلفزيون في مسلسل يحمل عنوان «العطار»، موضحًا أنه انتهى بالفعل من كتابة 5 حلقات، ولكن بسبب ظروفه الصحية توقف مشروع العمل مؤقتًا.

صالح الأبيض يعود إلى ليبيا بعد رحلة علاج في القاهرة، 7 أغسطس 2018 (خاص لـ بوابة الوسط)
صالح الأبيض يعود إلى ليبيا بعد رحلة علاج في القاهرة، 7 أغسطس 2018 (خاص لـ بوابة الوسط)
صالح الأبيض يعود إلى ليبيا بعد رحلة علاج في القاهرة، 7 أغسطس 2018 (خاص لـ بوابة الوسط)
صالح الأبيض يعود إلى ليبيا بعد رحلة علاج في القاهرة، 7 أغسطس 2018 (خاص لـ بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«اقتصاد الوفاق» تأذن لصندوق موازنة الأسعار بشراء 7 سلع من الشركات والمصانع ...
ليبيا
الليبي «شلاوح» يتوج بذهبية العالم في «المواي تاي»
رياضة محلية
الصحف الإيطالية تتحدث عن مؤتمر روما المقبل حول ليبيا
ليبيا
بالصور..كاليفورنيا تواجه الحريق الأكبر في تاريخها الحديث
دولى
التأشيرة المغربية تمنع مجددا بعثة ليبية.. وتهدد الأهلي طرابلس في البطولة العربية
رياضة محلية
توزيع مركبات شرطة على مديريات الأمن بالمنطقة الغربية
ليبيا
قهوة سي عقيلة الحلقة (42) «رجل شريف لجهاز سيئ السمعة»
ثقافة وفن
مستشار السراج: ما هي الدولة التي لم تتدخل بعد في شأننا؟
ليبيا
«داخلية الوفاق» تُطالب المواطنين بتسجيل العمالة الوافدة في أقرب مركز شرطة
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: العالم مهدد بدخول حالة «الدفيئة»