بينك تلغي حفلاتها في سيدني بعد إصابتها بفيروس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أغسطس 2018, 12:43 مساء
أصيبت نجمة البوب الأميركية بينك بجفاف (أ ف ب)

اضطرت المغنية الأميركية بينك إلى إلغاء حفلات عدة لها في سيدني في إطار جولتها الأسترالية بعدما أدخلت المستشفى إثر إصابتها بفيروس وتجفاف.

وألغت نجمة البوب حفلة كانت مقررة الجمعة بداعي المرض لكنها عانت كثيرًا خلال حفلة السبت قبل أن تدخل قسم الطوارئ بالمستشفى في اليوم التالي، وفق «فرانس برس».

وأعلنت شركة «لايف نايشن» المروجة لحفلاتها «أدخلت بينك المستشفى مساء الأحد في سيدني وهي تعاني التجفاف. وعولجت وغادرت المستشفى. ودخلت مجددًا المستشفى الإثنين حيث شخصت إصابتها بفيروس معوي. وستواصل علاجها وتعافيها في المستشفى».

ولم يشر البيان إلى موعد استئناف حفلات جولتها هذه.

وجاء على موقع «لايف نايشن» الإلكتروني أن حفلتي الإثنين والثلاثاء «أرجئتا»، إلا أن بيع بطاقات حفلة الخميس لا يزال متواصلا.

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