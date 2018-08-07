تظاهر نجوم برودواي أمام البيت الأبيض

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أغسطس 2018, 09:51 صباحا
الممثلة روزي أودونيل تحتج مع فنانين آخرين من برودواي أمام البيت الأبيض (أ ف ب)

تظاهر نجوم عدة من مسارح برودواي أمام البيت الأبيض احتجاجًا على رئاسة دونالد ترامب رافعين أحرفا بالإنجليزية تعني كلمة «خيانة».

وأدت الممثلة التلفزيونية روزي أودونيل وهي على خلاف مع دونالد ترامب منذ عقد، مع نحو ثلاثين مغنيًّا وممثلًا أغاني مأخوذة من المسرحية الغنائية «لي ميزيرابل»، فضلا عن نشيد «أميركا ذيي بيوتيفل»، وفق «فرانس برس».

ويلتقي معارضو دونالد ترامب منذ أكثر من ثلاثة أسابيع متتالية في إطار تظاهرات ليلية أمام البيت الأبيض، وأعطى وجود الممثلة صدى خاصًا لهذا التحرك.

وقالت روزي أودونيل «نحن سعيدون جدا بوجودنا هنا في ملحق الكرملين لليلة الثانية والعشرين».

وأثار الرئيس الأميركي الذي يمضي عطلة في نيوجيرزي، جدلا خلال مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس فلاديمير بوتين إذ اعتبر كلامه فيه متساهلا مع نظيره الروسي.

وقالت جيسي هاريس (16 عامًا) التي تنكرت على هيئة دمية متحركة إنها تحرص على الاحتجاج أمام البيت الأبيض للتعبير عن معارضتها لسياسة الحكومة على صعيد الهجرة.

وأوضحت «أنا مستاءة وغاضبة للطريقة التي عامل فيها الناس.. وأظن أن هذا هو المكان للتعبير عن مطالبنا».

وطالب أشخاص عدة ببدء إجراءات لإقالة دونالد ترامب وحمل بعضهم لافتات منددة به.

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