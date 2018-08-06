الهيئة العامة للثقافة تنظم ورشة عمل حول الإعلام في ليبيا

الهيئة العامة للثقافة تنظم ورشة عمل حول الإعلام في ليبيا (فيسبوك)

تنظم الهيئة العامة للثقافة ورشة عمل عن الإعلام بعنوان «الارتقاء بالخطاب الإعلامي في ليبيا»، الأحد المقبل، بفندق راديسون بلو المهاري بمدينة طرابلس.

وتتضمن الورشة خمسة محاور الأول حول دور مدونة السلوك الإعلامي في ضبط السلوك المهني للصحفيين و الإعلاميين، والمحور الثاني عن الشفافية في تمويل المؤسسات الإعلامية الخاصة في الداخل و الخارج، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

أما المحور الثالث حول خطاب الكراهية في وسائل الإعلام الليبية، والمحور الرابع عن الإشكاليات والتحديات التى تواجه المهنية في الإعلام الرسمي، أما المحور الخامس والأخير حول دور الإعلام في نشر ثقافة التسامح و نبذ خطاب العنف.