«ميشن إمباسبل» يحافظ على صدارة شباك التذاكر الأميركية

توم كروز في صورة ملتقطة بواشنطن خلال العرض الأول لـ«ميشن إمباسبل» (أ ف ب)

حافظ الجزء السادس من فيلم «ميشن إمباسبل» الزاخر بالحركة من بطولة توم كروز على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية في أسبوعه الثاني، بحسب ما أظهرت الأرقام الموقتة الصادرة عن شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وحقق «ميشن إمباسبل: فال آوت» من إنتاج «باراماونت / سكايدانس» وإخراج كريستوفر ماكواري 35 مليون دولار ليصل مجموعه الى 124,5 منذ بدء عرضه، وفق «فرانس برس».

وفي الفيلم الذي لا يزال يؤدي فيه توم كروز (56 عاما) المشاهد الخطرة، يتقفى النجم الهوليوودي أثر كمية مفقودة من البلوتونيوم.

وتقدم بذلك على فيلم «كريستوفر روبن »المقتبس عن مغامرات الدب في كتب «ويني ذي بو» من إنتاج «ديزني». وحقق الفيلم الذي يشارك فيه خصوصا إيوان ماكريغور، 25 مليون دولار مع بدء عرضه.

وحل ثالثا «ذي سباي هو دامبد مي» محققًا 12,4 مليونا وهو من بطولة ميلا كونيس وكايت ماكينون. وتؤدي الممثلتان دور صديقتين تتعرضان للمطاردة في أرجاء أوروبا بعد أن تبين أن حبيبا سابقا هو موظف في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) تلاحقه مجموعة من القتلة.

وتراجع فيلم «ماما ميا!» إلى المركز الرابع في أسبوعه الثالث. وحقق الفيلم الذي يضم كوكبة من نجوم هوليوود بينهم ميريل ستريب وشير وبيرس بروسنان وكولن فيرث ويتمحور حول أغاني فرقة «آبا» السويدية الشهيرة، 9 ملايين دولار ليصل مجموع عائداته في العالم إلى 231 مليونا.

والمرتبة الخامسة كانت من نصيب «ذي إكوالايزر 2» من بطولة دنزل واشنطن وإنتاج «سوني» محققًا 8,8 ملايين دولار (79,9 مليونا في غضون ثلاثة اسابيع).