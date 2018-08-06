أول تصريح لديمي لوفاتو بعد نجاتها من الموت بجرعة زائدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أغسطس 2018, 10:16 صباحا
ديمي لوفاتو (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت ديمي لوفاتو امتنانها لأنها لا تزال على قيد الحياة، بعد تناولها جرعة زائدة من المخدرات دخلت على أثرها المستشفى قبل أسبوعين.

وشددت المغنية والممثلة الأميركية على أنها بحاجة إلى الوقت للشفاء من الإدمان في رسالة بثتها عبر «إنستغرام» الأحد.

وكتبت في رسالتها: «أشكر ربي على بقائي على قيد الحياة وبصحة جيدة»، مشيرة إلى أنها ستبقى «ممتنة مدى الحياة» على الدعم الذي حصلت عليه من محبيها، حسب «فرانس برس».

وأكدت أنها تدين ببقائها على قيد الحياة إلى العاملين في مستشفى «سيدرز-سيناي» في لوس أنجليس إلى حيث أدخلت في 24 يوليو.

وألمحت ديمي لوفاتو، التي ألغت حفلة كانت مقررة في أتلانتيك سيتي بعد يومين على دخولها المستشفى، إلى أنها لن تظهر علنًا في المستقبل القريب. وكتبت المغنية لمتابعيها البالغ عددهم 70 مليونًا عبر «إنستغرام»: «أحتاج الآن إلى وقت لأركز على شفائي».

وأصبحت لوفاتو نجمة منذ سن الطفولة من خلال برامج «ديزني تشانيل» وسبق لها أن تحدثت عن مشاكل الإدمان والاكتئاب واضطرابات الأكل التي تعانيها.

وظهرت المغنية في العام 2012 في فيلم وثائقي بعنوان «ديمي لوفاتو: ستاي سترونغ» وهي تستهلك الكوكايين مرات عدة قبل أن تدخل إلى مركز للإقلاع عن الإدمان وتنشيط مسيرتها الفنية.

وقبل شهر، أصدرت أغنية بعنوان «سوبر» ألمحت فيها إلى أنها سقطت مجددًا في فخ المخدرات معتذرة من والديها. وكان الإعلان عن تناولها جرعة زائدة من الكوكايين أثار موجة تعاطف معها من قبل مشاهير عدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ذا تايمز»: خلاف حول جنسية هاشم العبيدي يؤخر ترحيله ومحاكمته في بريطانيا
ليبيا
«ذا تايمز»: خلاف حول جنسية هاشم العبيدي يؤخر ترحيله ومحاكمته في بريطانيا
ليبيا
كاركاتير خيري - ترامب والصراع الإيطالي - الفرنسي في ليبيا
كاريكاتير
عاصفة ترابية ضخمة تحتاج ولاية أريزونا الأميركية
دولى
بعد وفاة ثلاثة مواطنين.. «سمكة أبونفاخ» القاتلة تغزو شواطئ بنغازي
ليبيا
«أحلم أن أكون طبيبًا».. شاب الزنتان يترك الجماعات المسلحة راغبًا في مستقبل أفضل
ليبيا
«جريدة الوسط»: ترامب يدخل على خط الصراع الإيطالي - الفرنسي في ليبيا
ليبيا
في العدد 141: ترامب والصراع الإيطالي - الفرنسي في ليبيا وملف يتامى داعش وعودة ...
ليبيا
بالفيديو.. راكب يسجل اللحظات الأخيرة للطائرة المكسيكية قبل تحطمها
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خلطة المعدنوس لشعر ناعم