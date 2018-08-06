أول تصريح لديمي لوفاتو بعد نجاتها من الموت بجرعة زائدة

ديمي لوفاتو (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت ديمي لوفاتو امتنانها لأنها لا تزال على قيد الحياة، بعد تناولها جرعة زائدة من المخدرات دخلت على أثرها المستشفى قبل أسبوعين.

وشددت المغنية والممثلة الأميركية على أنها بحاجة إلى الوقت للشفاء من الإدمان في رسالة بثتها عبر «إنستغرام» الأحد.

وكتبت في رسالتها: «أشكر ربي على بقائي على قيد الحياة وبصحة جيدة»، مشيرة إلى أنها ستبقى «ممتنة مدى الحياة» على الدعم الذي حصلت عليه من محبيها، حسب «فرانس برس».

وأكدت أنها تدين ببقائها على قيد الحياة إلى العاملين في مستشفى «سيدرز-سيناي» في لوس أنجليس إلى حيث أدخلت في 24 يوليو.

وألمحت ديمي لوفاتو، التي ألغت حفلة كانت مقررة في أتلانتيك سيتي بعد يومين على دخولها المستشفى، إلى أنها لن تظهر علنًا في المستقبل القريب. وكتبت المغنية لمتابعيها البالغ عددهم 70 مليونًا عبر «إنستغرام»: «أحتاج الآن إلى وقت لأركز على شفائي».

وأصبحت لوفاتو نجمة منذ سن الطفولة من خلال برامج «ديزني تشانيل» وسبق لها أن تحدثت عن مشاكل الإدمان والاكتئاب واضطرابات الأكل التي تعانيها.

وظهرت المغنية في العام 2012 في فيلم وثائقي بعنوان «ديمي لوفاتو: ستاي سترونغ» وهي تستهلك الكوكايين مرات عدة قبل أن تدخل إلى مركز للإقلاع عن الإدمان وتنشيط مسيرتها الفنية.

وقبل شهر، أصدرت أغنية بعنوان «سوبر» ألمحت فيها إلى أنها سقطت مجددًا في فخ المخدرات معتذرة من والديها. وكان الإعلان عن تناولها جرعة زائدة من الكوكايين أثار موجة تعاطف معها من قبل مشاهير عدة.