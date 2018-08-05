بالصور: دوللي شاهين تتألق في الساحل الشمالي

من كواليس حفل دوللي شاهين في الساحل الشمالي (تصوير: مصطفى مرتضى)

أحيت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، السبت، أولى حفلاتها لصيف 2018 على شاطئ «سانتوريني» بالساحل الشمالي (شمال غرب القاهرة)، بحضور عدد كبير من مشاهير المجتمع.

وغنت دوللي عددا من أغانيها الشهيرة، منها «أنا غير كل البنات» و«سندريلا» و«حالة خاصة» و«نظرة واحدة» و«جديد عليا» و«بنت شرقية».

حضر الحفل الخبير السياحي معتز الغنيمي والفنانة والإعلامية دينا عبدالله.

من كواليس حفل دوللي شاهين في الساحل الشمالي (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس حفل دوللي شاهين في الساحل الشمالي (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس حفل دوللي شاهين في الساحل الشمالي (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس حفل دوللي شاهين في الساحل الشمالي (تصوير: مصطفى مرتضى)