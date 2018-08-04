تكريم درة والشرنوبي في «جامعة مصر»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أغسطس 2018, 05:36 مساء
درة ومحمد الشرنوبي في احتفال طلاب الإعلام بجامعة مصر (تصوير: مصطفى مرتضى)

اختار طلاب كلية الإعلام، جامعة مصر والعلوم والتكنولوجيا، النجمة التونسية درة كأفضل ممثلة، ومحمد الشرنوبي كأفضل مطرب شاب، خلال الاحتفال بتخرج دفعة 2018.

وكرم الدكتور هشام عطية كلاً من درة والشرنوبي، وسط هتافات الطلاب ممن طالبوا الشرنوبي بتقديم أغنية لهم، الذي هنئهم وأعرب عن سعادته بتواجده معهم في مراسم تخرجهم، وتمنى لهم التوفيق في حياتهم العملية.

وتخلل الاحتفال تبادل الصور التذكارية والسيلفي، مع نجمي الحفل وسط هتافات أسر وأصدقاء الخريجين، كما شهد الاحتفال تكريم بعض الإعلاميين، منهم مقدم البرامج الرياضية إبراهيم فايق.

درة ومحمد الشرنوبي في احتفال طلاب الإعلام بجامعة مصر (تصوير: مصطفى مرتضى)
درة ومحمد الشرنوبي في احتفال طلاب الإعلام بجامعة مصر (تصوير: مصطفى مرتضى)
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