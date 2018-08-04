مصر: «سنو وايت» يفوز بجائزة المهرجان القومي للمسرح

«سنو وايت» يفوز بجائزة المهرجان القومي للمسرح (فيسبوك)

فاز عرض «سنو وايت» من إنتاج المسرح القومي للطفل بجائزة أفضل عرض مسرحي بالدورة الحادية عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري التي أسدل الستار عليها الجمعة.

وذهبت الجائزة الثانية لعرض «دراما الشحاتين» من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، فيما منحت لجنة تحكيم المهرجان جائزتها الخاصة عن أفضل أداء جماعي لعرض «سلم نفسك» إنتاج مركز الإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال المخرج إسماعيل مختار مدير المهرجان في ختام المهرجان على المسرح الكبير بدار الأوبرا «اليوم ينتهي حصاد دورة هذا المهرجان الذي قدم لنا بانوراما للمسرح المصري عن عام سابق».

وأضاف «الجميع شارك ليخرج إلى النور 37 عرضًا مسرحيًا تنافست في المسابقة الرسمية وسبعة عروض للطفل من خلال ملتقى مسرح الطفل وكذلك عرضت دولة السودان الشقيق التي كانت ضيف الشرف وكانت هناك ندوات عن المسرح وطرق تطويره وورش عمل لتطوير المسرحيين أنفسهم».

وفي جوائز الإخراج فاز بجائزة أفضل مخرج محسن رزق عن عرض «سنو وايت» فيما ذهبت جائزة أفضل مخرج صاعد إلى محمد الرخ عن عرض «دراما الشحاتين»، وفي جوائز التأليف فاز بجائزة أفضل نص درامي معد عن جنس غير مسرحي الكاتب حمدي زيدان عن عرض «لسه بسأل» إنتاج مركز الإبداع، فيما فاز بجائزة أفضل نص كتب للمسرح المؤلف محمود جمال الحديني عن عرض «سجن اختياري» لفرقة كلية الهندسة بجامعة القاهرة.

وفي جوائز التمثيل للنساء، حصلت رنا خطاب على جائزة أفضل ممثلة صاعدة عن دورها في عرض «دراما الشحاتين»، وذهبت جائزة أفضل أداء لدور ثاني إلى سامية عاطف عن دورها في عرض «الساعة الأخيرة» من إنتاج مسرح الغد وفازت مروة عبد المنعم بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في عرض «سنو وايت».

وفي جوائز التمثيل للرجال حصل محمد ناصر على جائزة أفضل ممثل صاعد عن دوره في عرض «دراما الشحاتين»، وفاز أمجد الحجار بجائزة أفضل أداء لدور ثاني عن عرض «سلم نفسك»، وذهبت جائزة أفضل ممثل إلى علاء قوقة عن دوره في عرض «مسافر ليل» إنتاج مسرح الهناجر.

أما في باقي الجوائز ففازت بجائزة أفضل تصميم أزياء نعيمة عجمي عن عرض «سنو وايت»، بينما فاز وليد الشهاوي بجائزة أفضل تأليف موسيقي عن عرض «الإلياذة» من إنتاج بنك مصر وحصل الثنائي مناضل عنتر وسالي أحمد على جائزة أفصل تعبير حركي واستعراضي عن عرض «قلعة آلموت»، كما حصل عمرو عبد الله على جائزتي أفضل ديكور وأفضل إضاءة عن نفس العرض.