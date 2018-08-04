هاني شاكر يفتتح مهرجان القلعة بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أغسطس 2018, 02:29 مساء
هاني شاكر يفتتح مهرجان القلعة بالقاهرة (أرشيفية:انترنت)

انطلقت الخميس فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في مصر.

واكتسب المهرجان الذي يقام داخل أسوار قلعة صلاح الدين، المشيدة فوق إحدى أعلى قمم القاهرة، دفعة قوية هذا العام بعد أن حصل على الشارة الدولية بمشاركة ست دول عربية وأجنبية هي تونس وسوريا وفلسطين والصين والمكسيك وبنما، وفقًا لوكالة رويترز.

يشمل برنامج المهرجان الذي يستمر حتى السابع عشر من أغسطس، 37 حفلًا فنيًا على مدى 16 يوما يحييها مجموعة كبيرة من المغنين بينهم التونسية غالية بنعلي والسوري مجد القاسم والفلسطينية دلال أبو آمنة والمصري محمد الحلو إضافة إلى عدد من الفرق الموسيقية والغنائية.

وفي حفل الافتتاح، الذي أقيم على مسرح محكى القلعة بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ووزير الآثار خالد العناني ورئيس دار الأوبرا مجدي صابر، كرم المهرجان مجموعة من الفنانين والإعلاميين.

وكان من بين المكرمين المطرب مدحت صالح وعازف الكلارنيت محمد حمدي وعازف الفيولا علاء خليل والناقدة كريمان حرك.

وأحيت الجزء الأول من الحفل فرقة الاطفال الشباب الصينية التي قدمت مجموعة من الاستعراضات والأغاني الشعبية المستمدة من الفلكور إضافة إلى بعض الرقصات على ألحان مصرية قديمة وحديثة.

وفي الجزء الثاني من الحفل قدم المطرب هاني شاكر باقة من أشهر أغانيه الوطنية والرومانسية استهلها بأغنية «بلدي» التي رددها قبل نحو 30 عامًا بالاشتراك مع المغني محمد ثروت، من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان جمال سلامة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد كوريا.. الفلبين تلوّح بإرسال سفينة إلى ليبيا لتحرير مخطوفين
ليبيا
«أحلم أن أكون طبيبًا».. شاب الزنتان يترك الجماعات المسلحة راغبًا في مستقبل أفضل
ليبيا
«جريدة الوسط»: ترامب يدخل على خط الصراع الإيطالي - الفرنسي في ليبيا
ليبيا
الأمير الوليد بن طلال يعود للأضواء عبر صفقة بمليار ريال
عربى
لودريان: إيطاليا وافقت خلال اجتماع باريس على إجراء انتخابات ليبيا نهاية 2018
ليبيا
في العدد 141: ترامب والصراع الإيطالي - الفرنسي في ليبيا وملف يتامى داعش وعودة ...
ليبيا
بالفيديو.. راكب يسجل اللحظات الأخيرة للطائرة المكسيكية قبل تحطمها
دولى
مصرف ليبيا المركزي ينفي تعديل سعر صرف الدولار
ليبيا
دراسة: احترار القطب الشمالي يذيب جليد أعلى قمم السويد
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح مهمة عند غسيل السيارة