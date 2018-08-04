هاني شاكر يفتتح مهرجان القلعة بالقاهرة

هاني شاكر يفتتح مهرجان القلعة بالقاهرة (أرشيفية:انترنت)

انطلقت الخميس فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في مصر.

واكتسب المهرجان الذي يقام داخل أسوار قلعة صلاح الدين، المشيدة فوق إحدى أعلى قمم القاهرة، دفعة قوية هذا العام بعد أن حصل على الشارة الدولية بمشاركة ست دول عربية وأجنبية هي تونس وسوريا وفلسطين والصين والمكسيك وبنما، وفقًا لوكالة رويترز.

يشمل برنامج المهرجان الذي يستمر حتى السابع عشر من أغسطس، 37 حفلًا فنيًا على مدى 16 يوما يحييها مجموعة كبيرة من المغنين بينهم التونسية غالية بنعلي والسوري مجد القاسم والفلسطينية دلال أبو آمنة والمصري محمد الحلو إضافة إلى عدد من الفرق الموسيقية والغنائية.

وفي حفل الافتتاح، الذي أقيم على مسرح محكى القلعة بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ووزير الآثار خالد العناني ورئيس دار الأوبرا مجدي صابر، كرم المهرجان مجموعة من الفنانين والإعلاميين.

وكان من بين المكرمين المطرب مدحت صالح وعازف الكلارنيت محمد حمدي وعازف الفيولا علاء خليل والناقدة كريمان حرك.

وأحيت الجزء الأول من الحفل فرقة الاطفال الشباب الصينية التي قدمت مجموعة من الاستعراضات والأغاني الشعبية المستمدة من الفلكور إضافة إلى بعض الرقصات على ألحان مصرية قديمة وحديثة.

وفي الجزء الثاني من الحفل قدم المطرب هاني شاكر باقة من أشهر أغانيه الوطنية والرومانسية استهلها بأغنية «بلدي» التي رددها قبل نحو 30 عامًا بالاشتراك مع المغني محمد ثروت، من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان جمال سلامة.