إطلاق جائزة الشيخ الطاهر الزاوي للشعر بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أغسطس 2018, 01:49 مساء
حسن اونيس في حفل إطلاق جائزة الشيخ الطاهر الزاوي للشعر بطرابلس (فيسبوك)

نظم الأربعاء حفل إطلاق جائزة الشيخ الطاهر الزاوي للشعر الفصيح، في فندق باب البحر بطرابلس، التى تشرف عليها مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي الخيرية.

حضر حفل إطلاق الجائزة، رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة حسن اونيس، وعميد كلية الآداب بجامعة طرابلس مختار العماري، وعضو اللجنة التسييرية للهيئة محمد الهدار، وعضو اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم رافع شريحة، وعدد من المثقفين و الأدباء والإعلاميين والمهتمين، وفقًا للمكتب الاعلامي للهيئة.

وألقى رئيس الهيئة كلمة رحب فيها بالحضور، مشيراً إلى مكانة وأهمية الشعر عند العرب، وأكد على أهمية إطلاق هذه المبادرة من قبل مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي، واشار إلى أن الهيئة تقدم كل الدعم والمساندة لإنجاح هذا الحدث الثقافي، وترحب بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وإقامة الجسور مع كل المبدعين والمثقفين من أبناء الوطن .
وأعلن أونيس في ختام كلمته عن عزم الهيئة إقامة احتفال بمناسبة اليوم العالمي للشعر في 21 مارس المقبل، وعن قرب إصدار الهيئة مجموعة من الدواوين الشعرية لشعراء الليبيين.

وتضمن حفل إطلاق الجائزة عرض مرئيا تعريفيا للجائزة، وأمسية شعرية للشاعر محمد المزوغي.

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