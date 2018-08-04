«يوتيوب» تدخل مجال إنتاج المسلسلات الإسبانية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أغسطس 2018, 10:55 صباحا
«يوتيوب» تدخل مجال إنتاج المسلسلات الإسبانية (ف ب)

تحضّر منصة «يوتيوب» أولى مسلسلاتها بالإسبانية، من بينها عمل يؤدي بطولته الممثل المكسيكي غاييل غارسيا برنال، في مؤشّر جديد إلى طموحات الشركة المتزايدة لتثبيت مكانتها في مجال المحتويات الأصلية.

وبالإضافة إلى الإنتاج الذي يتولى بطولته الممثل الحائز جائزة غولدن غلوب عن دوره في «موتسارت إن ذي جانغل»، ستنتج يوتيوب مسلسلين آخرين بالإسبانية أيضًا، أحدهما مع المغني الكولومبي مالوما والآخر مع الممثلة والفكاهية المكسيكية صوفيا نينيو دي ريفيرا، وفقًا لوكالة ┬فرنس برس».

وفي مطلع العام، اعتمدت يوتيوب التي تعوّل عادة على محتويات مستخدميها، استراتيجية جديدة للاستثمار في برامج خاصة.

وتسعى إلى إثراء العرض المقدّم مع خدمتها الجديدة «يوتيوب بريميوم»، وهي نسخة محدثة من «يوتيوب رد» مدفوعة الاشتراك في المنصة المجانية الممولة من الإعلانات.

وأطلقت المجموعة التابعة لـ«غوغل» في مطلع مايو أكبر عمل من إنتاجها، هو مسلسل «كوبرا كاي» المستوحى من سلسلة أفلام «كاراتيه كيد».

وشوهدت الحلقة الأولى منه المقدّمة بالمجان أكثر من 40 مليون مرة، ولقي هذا العمل نجاحًا هائلًا لدرجة أعلنت يوتيوب بعد أسبوع على بدء عرضه عن نيتها إنتاج موسم ثاني من المسلسل.

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