فرنسا تكرّم مخرجًا روسيًا موضوعًا في الإقامة الجبرية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 أغسطس 2018, 02:24 مساء
المخرج الروسي كيريل سيريبرينيكوف الموضوع في الإقامة الجبرية في بلده منذ عام (أ ف ب)

منحت فرنسا، الخميس، المخرج الروسي كيريل سيريبرينيكوف الموضوع في الإقامة الجبرية في بلده منذ عام، وسام الفنون والآداب من رتبة فارس.

وأصدرت وزيرة الثقافة الفرنسية، فرنسواز نيسين، قرارًا بمنح وسام الفنون والآداب من رتبة فارس للمخرج الروسي الذي دانته سلطات بلاده بأنه اختلس أموالًا عامة، وهي اتهامات ينفيها المخرج، وفق «فرانس برس».

ومدّدت إقامته الجبرية حتى الثاني والعشرين من أغسطس، وحُرم في الآونة الأخيرة من السفر لحضور مهرجانات دولية عُرضت فيها أفلام له.

وأثار توقيفه صدمة في الأوساط الفنية الروسية والعالمية، واتهامات لموسكو بأنها أوقفته لأسباب سياسية.

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