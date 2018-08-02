الدنماركي بيل أوجوست رئيسًا للجنة تحكيم مهرجان «القاهرة السينمائي»

المخرج الدنماركي بيل أوجوست (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» اختيار المخرج الدنماركي بيل أوجوست ليرأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية للمهرجان في دورته الأربعين، والمقرر عقدها في الفترة ما بين 20 و29 نوفمبر المقبل.

اختيار أوجوست لرئاسة اللجنة يأتي بناء على مسيرته الحافلة بالأفلام المقدرة عالميًّا، والتي جعلته أحد المخرجين القلائل في العالم الذين جمعوا بين الجوائز الثلاث الأكبر في عالم السينما: «الأوسكار» و«سعفة كان» الذهبية و«جولدن جلوب»، بخلاف كونه واحدًا من ثمانية مخرجين فقط عبر التاريخ تمكنوا من نيل السعفة الذهبية مرتين.

وعن الاختيار قال رئيس المهرجان، محمد حفظي في بيان: «بيل أوجوست هو أحد الأسماء البارزة في السينما العالمية، يمتلك في رصيده عددًا كبيرًا من الأفلام التي أدهشت المشاهدين حول العالم، ووجوده على رأس لجنة تحكيم المهرجان في دورته الأربعين يُعد إضافة وإثراء للدورة التي نحتفل فيها بتاريخ السينما وحاضرها».

وأكد المدير الفني للمهرجان، الناقد يوسف شريف رزق الله، أن أوجوست لن يكون الاسم العالمي البارز الوحيد في لجنة التحكيم، والتي ستضم هذا العام مجموعة مختارة من الفنانين وصناع السينما أصحاب التجارب المميزة.

من جانبه، أدلى رئيس لجنة التحكيم، بيل أوجوست، بتعليق عن الاختيار قال فيه: «أشعر بالحماس والفخر أن أكون رئيسًا للجنة تحكيم مهرجان القاهرة هذا العام، وأتطلع إلى مشاهدة الأفلام المشاركة من جميع أنحاء العالم مع زملائي أعضاء لجنة التحكيم».

وأضاف: «ما يفعله الفيلم الرائع هو بث الروح والقلب في لحظات وشخصيات، ومنحنا فرصة للتماهي مع الآخرين. ما نراه ونشعر به يصبح جزءًا منا، نصبح الشخص الآخر، نغدو قادرين على فهم جوانب مجهولة منه، ونتعلم شيئًا عن طبيعة الجنس البشري. أمر قد يكون صعبًا في حياتنا اليومية لأننا لا نختبر الواقع بالتركيز الذي نعطيه للأفلام. ولأننا قادرون على تصوير الفرد البشري في السينما، فهذا يمنحنا أيضًا، في لحظات قصيرة فرصة لإدراك شيء ما عن الصورة الأكبر للعالم».