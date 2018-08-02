عودة «هربانة منها» لياسمين عبدالعزيز على «إم بي سي»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 أغسطس 2018, 10:38 صباحا
بوستر مسلسل «هربانة منها» (خاص لـ بوابة الوسط)

في أجواء كوميدية غير تقليدية وعبر حلقات منفصلة متصلة، تطل الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز مع الفنان الشاب مصطفي خاطر في مغامرة درامية جديدة مع نخبة من نجوم الكوميديا في مسلسل «هربانة منها» الذي تعرضه قناة «إم بي سي مصر» يوميًا في تمام الثامنة مساءً.

وتتعرض ياسمين إلي حادث مروع تكون نتيجته أنها تتعايش في قوالب شخصيات متعددة يوميًّا مما يجعلها عرضة للكثير من المواقف والأزمات لها ولزوجها مصطفي خاطر، ومما يُفجر الكثير من المواقف اليومية الضاحكة والساخرة.

مسلسل «هربانة منها» يشارك في بطولته بالإضافة لياسمين عبدالعزيز ومصطفي خاطر كل من بيومي فؤاد وإنتصار ومحمد علي رزق ومصطفي أبو سريع وعايدة رياض ومدحت تيخا وحسن عبدالفتاح، من تأليف خالد جلال ومصطفي هاشم، وإخراج معتز التوني.

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