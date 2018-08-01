«نفسي» يختتم المهرجان «القومي للمسرح المصري»

بوستر المهرجان القومي للمسرح المصري (خاص لـ بوابة الوسط)

تختتم الدورة الحادية عشرة من المهرجان «القومي للمسرح المصري» برئاسة الدكتور حسن عطية، في الثامنة مساء الجمعة، وذلك باحتفالية يستقبلها المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

يتضمن حفل الختام عرض «نفسي» في إطار استعراضي عن العمل في المسرح، بطولة ريم أحمد، غناء وموسيقى داليا فريد، سينوغرافيا عمرو عبدالله، وتصميم وإخراج سالي أحمد.

كما يتم عرض فيلم تسجيلي بعنوان «شمس المسرح المصري» من إعداد علي داود، مونتاج أيمن محفوظ، تعليق صوتي خالد هلال، تصوير محمد فاروق ومايكل سعيد ومصطفى يحيى، ومن إخراج أحمد عادل، وذلك تحت إشراف رئيس المركز القومي للمسرح، محمد الخولي.

وينتهي الحفل بإعلان جوائز العروض المشاركة.