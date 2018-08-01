فوز «إلى آخر الزمان» بجائزة الوهر الذهبي

مشهد من الفيلم الجزائري «إلى آخر الزمان» (أرشيفية:انترنت)

فاز الفيلم الجزائري «إلى آخر الزمان» للمخرجة ياسمين شويخ بجائزة «الوهر الذهبي»، للدورة الحادية عشرة من مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي بالجزائر.

الفيلم بطولة جيلالي بوجمعة وجميلة عراس وإيمان نويل ومهدي مولاي، وتدور أحداثه داخل مقبرة حيث تأتي امرأة لزيارة قبر شقيقتها لأول مرة بعدما منعها زوجها عن ذلك لسنوات، لكن بعد وفاته تذهب إلى هناك وتبدأ في الإعداد لمراسم جنازتها هي شخصيًا استعدادًا للحاق بأحبتها ويساعدها على ذلك حفار القبور الذي يجد نفسه أسيرًا لحبها ويحاول إقناعها ببدء حياة جديدة معًا، وفقًا لوكالة «رويترز».

ومنحت لجنة تحكيم المهرجان جائزتها الخاصة للفيلم الفلسطيني «واجب» إخراج آن ماري جاسر، فيما فاز المغربي عز العرب العلوي بجائزة أفضل إخراج عن فيلمه «كيليكيس.. دوار البوم»، وفاز المصري هيثم دبور بجائزة أفضل سيناريو عن فيلم «فوتوكوبي».

وفازت بجائزة أفضل ممثلة التونسية أميرة الشبلي عن دورها في فيلم «تونس الليل»، فيما ذهبت جائزة أفضل ممثل مناصفة للفلسطينيين محمد وصالح بكري عن دوريهما في فيلم «واجب».

وتم توزيع الجوائز خلال حفل ختام المهرجان الذي أقيم الثلاثاء على مسرح الهواء الطلق بمدينة وهران في شمال غرب الجزائر.

ومنح المهرجان في الحفل درع التميز العربي للممثلة الجزائرية شافية بوذراع (88 عامًا) تكريمًا لها عن مجمل أعمالها، كما كرّم الممثل السوري عبدالمنعم عمايري.

وقال مدير المهرجان، إبراهيم صديقي، في كلمة الختام: «اليوم تُختتم فعاليات مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، 38 فيلمًا كانت في المسابقة الرسمية وعدد آخر تم عرضه خارج المسابقة، واحتضنت هذه المدينة على بساطها الأحمر نجوم السينما العربية، وكان كالعادة جمهور وهران على مستوى الحدث».

وفي مسابقة الأفلام القصيرة بالمهرجان والتي شملت 14 فيلمًا، منحت لحنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم التونسي «رقصة الفجر» إخراج آمنة النجار، بينما فاز الفيلم اللبناني «شحن» للمخرج كريم رحباني بجائزة الوهر الذهبي.

أما في مسابقة الأفلام الوثائقية وشملت 14 فيلمًا أيضًا، منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم الجزائري «معركة الجزائر» إخراج مالك بن إسماعيل، فيما فاز بجائزة الوهر الذهبي فيلم سوري للمخرج زياد كلثوم بعنوان «طعم الأسمنت».