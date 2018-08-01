ممثل أميركي يكشف إصابته بمرض باركنسون

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أغسطس 2018, 12:27 مساء
الممثل آلن ألدا في نيويورك، 11 مارس 2014 (أ ف ب)

كشف الممثل الأميركي آلن ألدا المشهور بدور الطبيب العسكري بيرس في مسلسل «ماش» الشهير، أنه يعاني من مرض باركنسون.

وأقر ألدا (82 عامًا) بأنه علم بإصابته قبل ثلاث سنوات ونصف السنة، وفق «فرانس برس».

وغرّد، قائلًا «قررت نشر خبر إصابتي بمرض باركنسون بغية تشجيع الآخرين على التحرك»، مرفقًا تغريدته بشريط فيديو يظهر فيه وهو يقوم بحركات بهلوانية بطابات.

وأضاف «لا ينقصني شيء في حياتي. فأنا أمثّل وأحاضر وأحمّل التسجيلات الصوتية. وأشارك في حصص ملاكمة ثلاثة أيام في الأسبوع وأمارس رياضة كرة المضرب مرتين في الأسبوع وأتناول حبّة دواء صغيرة».

وأشار الممثل في تصريحات لمحطة «سي بي إس» إلى أن ارتجافا في إبهام اليد هو الدليل الوحيد على إصابته بهذا المرض الذي يؤدي إلى تدهور قدرات الجهاز العصبي المركزي.

اشتهر آلن ألدا خصوصًا بدور بيرس في المسلسل الفكاهي «ماش» الذي يتتبع يوميات فريق طبي أميركي إبّان الحرب الكورية وهو أدى أيضًا دورًا في المسلسل الناجح «ذي ويست وينغ» ورشّح سنة 2005 لأوسكار أفضل ممثل في دور ثانوي عن أدائه في «ذي أفييتر».

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