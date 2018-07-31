اختتام المهرجان الأدبي لإبداع اليافعين

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 31 يوليو 2018, 04:35 مساء
اختتام المهرجان الأدبي لإبداع اليافعين (فيسبوك)

اختُـتم الإثنين بقلعة السرايا الحمراء بالعاصمة طرابلس المهرجان الأدبي لإبداع اليافعين، الذي استمر لمدة يومين برعاية منظمة آمالنا للإعلام والتنمية، بحضور عدد من الأكاديميين ونشطاء المجتمع المدني والمهتمين بالثقافة والأدب والطفولة والشباب .

وقال عضو اللجنة الإعلامية للمهرجان أشرف شناك  لـ«بوابة الوسط»، إن «برنامج المهرجان تضمن إلقاء بعض المشاركين لأعمالهم الفائزة، إضافة إلى تكريم الفائزين».

وأعرب شناك عن بالغ شكره وتقديره للجهات الراعية التي دعمت هذا الحدث الثقافي، منوهًا إلى أن 75% من المشاركين في المهرجان من الفتيات، فيما كانت نسبة الفتيان المشاركين حوالي 25%، وكانت النتائج كالآتي : 
الشعر الفصيح
الترتيب الأول: الحسين علي الرقيبي
الترتيب الثاني: يوسف جعيدة
الترتيب الثالث: دعاء عبيد

القصة القصيرة
الترتيب الأول: أرجوان عباس
الترتيب الثاني: مرام النوري محمد
الترتيب الثالث: أسامة رحيل

الخاطرة 
الترتيب الأول: مغفرة عمر أبوجناح 
الترتيب الثاني: أماني الشريف
الترتيب الثالث: إيمان محمد أحمد

المقالة 
الترتيب الأول: تسنيم سليمان الفرجاني
الترتيب الثاني: رغدة الحسين السعداوي
الترتيب الثالث: إيناس بن موسى

يشار إلى أن هذه النسخة هي الأولى للمهرجان السنوي، وتضمنت المنافسة مجالات القصة والمقالة والشعر، ومن المتوقع أن تشمل النسخة الثانية مجالات أخرى من الأدب والفنون والإبداع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السراج يبحث مع المشري خطة الإصلاح الاقتصادي المتوقع تنفيذها قريبًا
ليبيا
الأرصاد: طقس معتدل على شمال ليبيا ورطوبة عالية على المناطق الساحلية
ليبيا
ارتفاع سلة العملات الأجنبية الرئيسية أمام الدينار بالسوق الرسمية
ليبيا
ترامب: إيطاليا هي المرجعية لأوروبا في المسألة الليبية
ليبيا
تعرف على خبايا النسخة 117 للدوري الإيطالي مع رونالدو
رياضة عالمية
الدلال: إصدار «فزان عبر العصور» توثيق لم يحدث منذ 50 عامًا في ليبيا
ليبيا
فيروس «غامض» يهدد حياة 900 مليون شخص على وجه الأرض
دولى
غزو جماعي للسلاحف على شاطئ المنصوري بلبنان
علوم وتكنولوجيا
أميركا تسعى لتوقيع اتفاقية مع ليبيا قبل إنشاء قاعدة بالنيجر
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طفل في السادسة يصبح نجمًا على «يوتيوب».. لهذا السبب