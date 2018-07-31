اختتام المهرجان الأدبي لإبداع اليافعين

اختتام المهرجان الأدبي لإبداع اليافعين (فيسبوك)

اختُـتم الإثنين بقلعة السرايا الحمراء بالعاصمة طرابلس المهرجان الأدبي لإبداع اليافعين، الذي استمر لمدة يومين برعاية منظمة آمالنا للإعلام والتنمية، بحضور عدد من الأكاديميين ونشطاء المجتمع المدني والمهتمين بالثقافة والأدب والطفولة والشباب .

وقال عضو اللجنة الإعلامية للمهرجان أشرف شناك لـ«بوابة الوسط»، إن «برنامج المهرجان تضمن إلقاء بعض المشاركين لأعمالهم الفائزة، إضافة إلى تكريم الفائزين».

وأعرب شناك عن بالغ شكره وتقديره للجهات الراعية التي دعمت هذا الحدث الثقافي، منوهًا إلى أن 75% من المشاركين في المهرجان من الفتيات، فيما كانت نسبة الفتيان المشاركين حوالي 25%، وكانت النتائج كالآتي :

الشعر الفصيح

الترتيب الأول: الحسين علي الرقيبي

الترتيب الثاني: يوسف جعيدة

الترتيب الثالث: دعاء عبيد

القصة القصيرة

الترتيب الأول: أرجوان عباس

الترتيب الثاني: مرام النوري محمد

الترتيب الثالث: أسامة رحيل

الخاطرة

الترتيب الأول: مغفرة عمر أبوجناح

الترتيب الثاني: أماني الشريف

الترتيب الثالث: إيمان محمد أحمد

المقالة

الترتيب الأول: تسنيم سليمان الفرجاني

الترتيب الثاني: رغدة الحسين السعداوي

الترتيب الثالث: إيناس بن موسى

يشار إلى أن هذه النسخة هي الأولى للمهرجان السنوي، وتضمنت المنافسة مجالات القصة والمقالة والشعر، ومن المتوقع أن تشمل النسخة الثانية مجالات أخرى من الأدب والفنون والإبداع.