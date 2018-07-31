كارلا بيروني تشارك بمهرجانات «بيت الدين» اللبنانية

كارلا بيروني على مسرح مهرجان بيت الدين اللبناني (ف ب)

قدمت المغنية كارلا بيروني أمسية غنائية في مهرجانات «بيت الدين» اللبنانية، الإثنين، ضمن جولتها العالمية «فرانش توتش»، بحضور زوجها الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وعدد من المسؤولين اللبنانيين.

وحضر الحفلة جمهور من 1800 شخص، وصفته المغنية بأنه «ودي ومستمع جيد»، وفي الصفوف الأمامية، جلس ساركوزي متوسطًا رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ورئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأدت بيروني، الإيطالية الأصل، أغاني من ألبوماتها الخمسة الصادرة حتى الآن، منها «جاريف آ توا» و«لو غارسون تريست» التي كتبتها عن ساركوزي، و«كلكان ما دي» وعزفتها على الغيتار وهي أول أغنية لها أطلقتها العام 2002.

واعتلت بيروني المسرح من بين الجمهور، وارتدت عارضة الأزياء السابقة سروالاً جلديًّا أسود وسترة قصيرة، مرصعة بأحجار لماعة، وقبل كل أغنية كانت تعرِّف بكاتبها وتقدمها بطريقة خاصة لا تخلو من حس الفكاهة الذي تتميز به.

وقالت بيروني بعد الحفلة: «وجودي الليلة هنا مدعاة فرح وشرف كبير، لأنها المرة الأولى التي أحظى فيها بفرصة الغناء في لبنان وهو بلد أعشقه».

وكانت كارلا بيروني تزوجت من ساركوزي في الثاني من فبراير 2008، وواصلت مسيرتها الفنية بدعم منه، وأطلت في العام 2010 بفيلم «ميدنايت إن باريس» للمخرج الأميركي وودي آلن.

ويستمر المهرجان حتى 11 أغسطس في قصر الأمير بشير الشهابي، المبني في أواخر القرن التاسع عشر في بلدة بيت الدين الجبلية.