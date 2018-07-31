قصة بن شتوان ضمن مجموعة «الأمم غير المرغوبة»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 يوليو 2018, 01:52 مساء
بن شتوان تشارك بمجموعة قصصية عن الدول الممنوعة من دخول أميركا (بلد الطيوب)

تشارك الكاتبة الليبية نجوي بن شتوان ضمن كتاب «أنطولوجيا - قصص قصيرة من الأمم غير المرغوبة» أو «Banthology: Stories from Unwanted Nations» الصادر عن دار كوما برس بمدينة لندن، وتحرير ساره كلاف، و يضم سبع قصص قصيرة لكتاب ينتمون لقائمة الدول الممنوعة من الدخول إلى أميركا.

وتقدم بن شتوان ضمن الكتاب قصّة بعنوان «تذكرة العودة» مترجمة إلى الإنجليزية، وكانت القصة قد سبق نشرها ضمن مجموعة قصصية لبن شتوان بعنوان «كاتلوغ حياة خاصة» صادرة عن دار أثر للنشر والتوزيع بالسعودية، وفقًا لموقع «بلد الطيوب».

سبق وأن ترجمت للكاتبة قصّة قصيرة بعنوان «الرحلة العفوية» ونشرّت في كتاب بعنوان«ترجمة ليبيا - القصص القصيرة المعاصرة» أو «Translating Libya: The Modern Short Story» الذي أشرف على ترجمة محتواه الدبلوماسي الأميركي «ايثن كورين».

و تناقش قصص كتاب «أنطولوجيا - قصص قصيرة من الأمم غير المرغوبة» هموم المهاجر العربي من وجهات نظر مختلفة تتقاطع مع قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فى سبتمبر العام 2017 بتشديد الحظر المفروض على دخول مواطني بعض الدول إلى الولايات المتحدة ومن ضمنها ليبيا، وتقدم رسالة واضحة بأنه لا يمكن إقصاء الأفكار بغلق الحدود، وتدعو القراء إلى رؤية الأشخاص الذين ينتمون إلى هذه الدول كجيران وليس أعداء.

شارك فى الكتاب كل من الكاتب زاهر عمرين، رانيا مأمون، فريشتا مولافي، اباه كريستينا علي فرح، وجدي الأهدل، عنود، روث أحمدزاي كيمب، وترجمته بيروين ريتشاردز.

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