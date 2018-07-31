مادونا تبدأ حملة لجمع تبرعات للأطفال في مالاوي

مادونا بجوار أطفالها أثناء افتتاح مستشفى ميرسي جيمس في مالاوي (رويترز)

بدأت المغنية مادونا حملة لجمع تبرعات قيمتها 60 ألف دولار لدعم نشاطها مع الأطفال في مالاوي واستطاعت جمع أكثر من عشرة آلاف دولار في أول 24 ساعة.

وقالت مادونا إن جميع التبرعات ستخصص بشكل مباشر لدار «هوم أوف هوب»‭ ‬‬‬‬لأيتام الريف التابعة لمؤسستها «ريزينغ مالاوي»، وتبنت مادونا أربعة أطفال من مالاوي خلال السنوات العشر الأخيرة، وفقًا لوكالة رويترز.

وبدأت مادونا حملة جمع التبرعات التي تستمر خلال أغسطس من خلال صفحتها على فيسبوك بمناسبة عيد ميلادها الستين في 16 أغسطس.

وقالت «لا يمكن أن أتصور هدية في عيد ميلادي أفضل من ربط أسرتي العالمية بهذا البلد الجميل والأطفال الذين هم في أشد الحاجة لمساعدتنا».

وأضافت «كل دولار يتم جمعه سيذهب مباشرة للوجبات والمدارس والأزياء والرعاية الصحية».

وقال موقع مادونا الإلكتروني إن أكثر من 200 شخص تبرعوا خلال الأيام الأولى من الحملة بنحو 11 ألف دولار من المبلغ المستهدف جمعه وهو 60 ألف دولار.

كانت مادونا قد أنشأت مؤسسة «ريزينغ مالاوي» في 2006 لتوفير البرامج الصحية والتعليمية لاسيما للفتيات، وتبنت في 2017 الطفلتين التوأمتين إستر وستيلا (أربع سنوات) وفتحت مستشفى للأطفال في بلانتاير ثاني أكبر مدن مالاوي.

وتشمل أسرة مادونا أيضًا طفلين من مالاوي هما ديفيد باندا وميرسي جيمس وابنتها لورديس وابنها روكا.