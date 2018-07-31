بالفيديو: سامو زين يقع في حب فتاة يوناينة في «أول ماتبتسميلي»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 يوليو 2018, 09:38 صباحا
من كواليس تصوير الفيديو كليب (خاص لـ بوابة الوسط)

طرحت شركة «مزيكا» فيديو كليب أغنية المطرب السوري سامو زين «أول ما تبتسميلي» عبر قناتها على «يوتيوب».

ويقدم سامو من خلال الفيديو كليب فكرة رومانسية جديدة حول شاب يلتقى بفتاة عن طريق المصادفة فيقع في حبها ومع الأحداث تحدث له مفاجأة. تم تصوير الفيديو كليب على مدار ثلاثة أيام فى العاصمة اليونانية أثينا، وبعض الأماكن الريفية الأخرى، وقامت بدور الموديل الرئيسة ممثلة يونانية معروفة. 

«أول ماتبتسميلي» من كلمات تامر حسين وألحان شريف الغندور وتوزيع طارق توكل، فكرة سامو زين، ومن إخراج شريف فرنسيس.

الأغنية من ألبوم «لو عمري يرجع»، والمقرر طرحه في الأسواق قريبًا. 

من كواليس تصوير الفيديو كليب (خاص لـ بوابة الوسط)
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