ممثل ياباني ينظم افتتاح أولمبياد طوكيو 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 يوليو 2018, 03:16 مساء
الممثل مانساي نومورا، ينظيم افتتاح وختام أولمبياد طوكيو 2020 (أرشيفية:انترنت)

أعلنت اليابان، الاثنين، اختيار الممثل الياباني الشهير مانساي نومورا لتنظيم مراسم افتتاح وختام دورة الألعاب الأولمبية وأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة في طوكيو العام 2020.

ووقع الاختيار على نومورا، عقب اجتماع للمجلس التنفيذي لدورة الألعاب الأولمبية 2020 في مقاطعة فوكوشيما، ليكون المدير التنفيذي الفني الذي يشرف على الحفلات الأربع الخاصة بالدورتين، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال فوجيو ميتاراي الرئيس الشرفي لأولمبياد طوكيو 2020 إن نومورا (52 عامًا) «سيكون الشخص الذي سينقل صورة ورسالة دورة طوكيو 2020».

ويشتهر نومورا بتمثيله فيما يعرف بمسرح كيوغين وهو لون من ألوان المسرح الكوميدي التقليدي في اليابان.

وأضاف: «سيكلف نومورا بتنفيذ رؤيتنا لدورة طوكيو للألعاب الأولمبية 2020 في الحفلات الأربع، فهو شخصية معروفة محليًّا ودوليًّا وعلى دراية بالفنون اليابانية التقليدية والفنون الاستعراضية الحديثة».

وعُـقد اجتماع المجلس في مركز غيه-فيليدغ الرياضي، الذي أُعيد افتتاحه في الآونة الأخيرة في فوكوشيما، واستضاف المجمع من قبل فريق الأرجنتين لكرة القدم خلال بطولة كأس العالم العام 2002، كما كان قاعدة لفرق الإنقاذ عقب زلزال العام 2011، وترمز إعادة افتتاح هذا المركز الرياضي الأسبوع الماضي إلى إعادة الإعمار.

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