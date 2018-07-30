«ميشن إمباسبل» يتصدر شباك التذاكر الأميركية

توم كروز في واشنطن خلال العرض الأول للجزء السادس من «ميشن إمباسبل»، 29 يوليو 2018 (أ ف ب)

تصدر الجزء السادس من فيلم «ميشن إمباسبل» الزاخر بالحركة من بطولة توم كروز شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع. وحقق الفيلم انطلاقة أفضل من الأجزاء الخمسة السابقة.

وتصدر الفيلم من إنتاج «باراماونت / سكايدانس» محققا 61,5 مليون دولار، بحسب ما أظهرت أرقام شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة أي أكثر بأربع مرات مما حققه فيلم «ماما ميا! هير وي غو أغين» الذي حل ثانيًّا، وفق «فرانس برس».

وفي الفيلم الذي لا يزال يؤدي فيه توم كروز (56 عامًا) المشاهد الخطرة، يتقفى النجم الهوليوودي أثر كمية مفقودة من البلوتونيوم. ويبدو أن النقاد أحبوا الفيلم رغم نقاط ضعفه الظاهرة. وكتبت صحيفة «واشنطن بوست» أن الفيلم «رائع رغم أنه سخيف في غالب الأحيان».

وحافظ فيلم «ماما ميا!» على المركز الثاني للأسبوع الثاني على التوالي. وحقق الفيلم الذي يضم كوكبة من نجوم هوليوود بينهم ميريل ستريب وشير وبيرس بروسنان وكولن فيرث، 15 مليون دولار ليصل مجموعه إلى 70,4 مليونا في أميركا الشمالية. وحصد الفيلم على الصعيد العالمي 167,3 مليونًا.

وتراجع فيلم «إكوالايزر 2» من بطولة دنزل واشنطن متصدر الترتيب الأسبوع الماضي، مرتبتين إلى المركز الثالث مع 14 مليون دولار. وحقق في غضون أسبوعين 64,2 مليونًا.

وحل في المركز الرابع «هوتيل ترانسيلفينيا 3: سامر فكايشن» الذي يروي رحلة استجمام لعائلة دراكولا، محققا 12,3 مليون دولار ليصل مجموعه إلى 119,2 مليونا في غضون ثلاثة أسابيع.

أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب فيلم جديد هو «تين تايتنز غو! تو ذو موفيز»، حاصدًا 10,5 ملايين دولار. وهو مقتبس عن مسلسل تلفزيوني للأطفال ويعير عدد من النجوم أصواتهم لشخصيات الفيلم من بينهم نيكولاس كايدج وكريستن بيل وجيمس كوردن وجيمي كيميل.