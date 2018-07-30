بالفيديو: زين عوض تغني في حب الأردن «تكبر وتعلى»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 يوليو 2018, 09:17 صباحا
الفنانة الأردنية زين عوض (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلقت الفنانة الأردنية زين عوض، أحدث أغنياتها الوطنية التي تحمل عنوان «تكبر وتعلى»، واضعة بها أسلوبًا لحنيًّا عبرّت من خلاله عن أمنياتها وعشقها لرؤية وطنها دائمًا في أفضل حالاته، وذلك من خلال الكلمات التي حملت توقيع ينال المصري. 

ويقول مطلع الأغنية:
الله يا بلاد محلى سماكي
عالجبل والواد .. حضنك دفاكي

مشتاقة أنا لنسمة هواك
يا بلدي .. أردن يا حبيبي يا عشقي يا غالي

نفخر باسمك ودايم دوم بالعالي
بدمي .. حبك بيسري بروحي وبدمي

ولا بتفارق زكرياتك عقلي

تم تنفيذ الأغنية ما بين استوديوهات مصر في القاهرة والأردن في عمان، على يد الموزع الموسيقي محمد فهد، بعد أن جاءت الألحان بفكرة زين عوض نفسها، وكلمات ينال المصري، مؤكدة أنها سعيدة بهذا العمل الذي يحمل الكثير من الأفكار الغنائية المختلفة في الطرح للأغنيات الوطنية، موضحة أنها قدمتها بعد أن حمل قلبها كمية كبيرة من الحب والعشق لوطنها الغالي الأردن. 

هذا وقصدت زين عوض أن تطلق أغنية «تكبر وتعلى» كأول أغنية عبر قناتها الرسمية الخاصة على موقع «يوتيوب»، معلنة من خلالها إطلاق قناتها التي ستضم جميع أغنياتها العاطفية والاجتماعية والوطنية، وستكون المرجع الرسمي لها، كما أنها تعد لمجموعة كبيرة من المفاجآت التي ستطلقها خلال الفترة المقبلة، ومنها الأغنيتان التي ستعيد بهما أغنيتين للفنانة القديرة سميرة توفيق.

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