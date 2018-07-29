مهرجانات الأرز تحتفي بخمسة مواقع أثرية لبنانية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 يوليو 2018, 04:25 مساء
مهرجانات الأرز تحتفي بخمسة مواقع أثرية لبنانية (أرشيفية:انترنت)

احتفت مهرجانات الأرز الدولية في لبنان السبت بخمسة مواقع لبنانية مدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» خلال حفل أحيته المطربة اللبنانية ماجدة الرومي.

وفي أوبريت من كلمات الشاعر نزار فرنسيس وألحان جوزيف خليفة تغنت بالمواقع التراثية الخمسة وهي وادي قاديشا وغابة أرز الرب وصور وجبيل وعنجر وبعلبك، ورافقتها في الحفل فرقة موسيقية بقيادة المايسترو الشاب لبنان بعلبكي، وفقًا لوكالة «رويترز».

وعلى خلفية عرض ثلاثي الأبعاد على شاشة عملاقة خلف المسرح استحضر الأوبريت تاريخ هذه المواقع بعرض بصري.

وإلى جانب الأوبريت تغنت ماجدة الرومي بأغنية «وطني الحب» التي جاءت باللغتين العربية والفرنسية إضافة إلى أغاني عم يسألوني عليك الناس وغني للحب واسمع قلبي.

وشهد الحفل حضور كبير من شخصيات فنية وسياسية واجتماعية من بينها بطريرك الموارنة وسائر المشرق الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع زوج رئيسة مهرجانات الأرز الدولية النائبة ستريدا جعجع.

وفي ختام الحفل قدمت الرومي أغنية جديدة بعنوان «ميلي يا حلوة» من كلمات الشاعر جرمانوس جرمانوس وألحان شربل روحانا. 

وكانت المغنية شاكيرا افتتحت مهرجانات الأرز في لبنان في 13 يونيو ، وضمن فعاليات المهرجان كما فعلت شاكيرا زرعت ماجدة الرومي شجرة أرز في محمية طبيعية.

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