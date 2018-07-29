اختتام مهرجان «بني وليد الوطن» للفروسية

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 29 يوليو 2018, 03:12 مساء
اختتام مهرجان «بني وليد الوطن» للفروسية

 اختتم بمدينة بني وليد، السبت، مهرجان «بني وليد الوطن» للفروسية في نسخته الأولى، تحت شعار «ليبيا للجميع وبالجميع».

وقال رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان، خالد جلة، لـ«بوابة الوسط» إن «أيام المهرجان تضمنت عدة فقرات متنوعة مثل الأهازيج والأشعار الشعبية التي تؤكد على التسامح والمصالحة ولم الشمل، بمشاركة كوكبة من الفرسان من كل المناطق والمدن الليبية».

وأضاف جلة أن «قرابة 1500 فارس من مختلف المدن الليبية شاركوا في المهرجان، تأكيدًا على أهمية اللحمة الوطنية ودور هذه المهرجانات في لم الشمل وتوحيد صف أبناء البلد الواحد».

وحضر فعاليات الختام شخصيات بارزة في المدينة ومسؤولون في مختلف القطاعات.

اختتام مهرجان «بني وليد الوطن» للفروسية
اختتام مهرجان «بني وليد الوطن» للفروسية
اختتام مهرجان «بني وليد الوطن» للفروسية
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