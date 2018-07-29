محمد حفظي ينافس «بعلم الوصول» في «فينيسيا»

المنتج والسيناريست محمد حفظي (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلنت إدارة مهرجان «فينيسيا السينمائي الدولي» عن اختيار مشروع الفيلم الروائي الطويل «بعلم الوصول» للمخرج هشام صقر والمنتج محمد حفظي، لينافس على جوائز النسخة السادسة من ورشة «فاينال كات فينيسيا» (من 1 إلى 3 سبتمبر).

فيلم «بعلم الوصول» يحكي قصة هالة، التي تعاني من الخوف من الهجر منذ أن توفي والدها هي في الـ18 من العمر، وهذا ما يجعلها تلجأ إلى الانتحار أكثر من مرة.

«بعلم الوصول» من تأليف وإخراج هشام صقر، ويشارك في بطولته بسمة وبسنت شوقي ومحمد سرحان ولبنى عسل ورفل عبد القادر، ويشارك في إنتاجه شركتا «فيلم كلينك» لـمحمد حفظي و«White Feather» لـهشام صقر.

ووقع الاختيار أخيرًا على المنتج والسيناريست محمد حفظي، ليكون عضو لجنة تحكيم مسابقة آفاق ضمن الدورة الـ75 من مهرجان «فينيسيا السينمائي الدولي».

ورشة «فاينال كات فينيسيا» في نسختها السادسة تدعم الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج من قارة إفريقيا والعراق والأردن ولبنان وفلسطين وسوريا، من خلال عرض مشاريع الأفلام التي تم اختيارها للمشاركة بالورشة أمام مجموعة المنتجين، الموزعين ومبرمجي المهرجانات السينمائية، وتُختتم الورشة بمنح جوائز للأفلام الفائزة لدعمها في مرحلة ما بعد الإنتاج.

الهدف من «فاينال كات فينيسيا» هو تطوير دور مهرجان «فينيسيا السينمائي الدولي» ليكون جسرًا يدعم صناعة أفلام مستقلة جيدة فنيًّا من هذه الدول، من خلال توفير مساعدة فعالة وذات تأثير على الإنتاج السينمائي، ودعم المنافسة بين الأفلام على مستوى السوق الدولي.