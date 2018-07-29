«سابرينا» أول رواية مصورة بالقائمة الطويلة لمان بوكر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 يوليو 2018, 02:44 مساء
«سابرينا» أول رواية مصورة بالقائمة الطويلة لمان بوكر (أرشيفية:انترنت)

دخلت رواية «سابرينا» المصورة للكاتب الأميركي نك درانسو المنافسة ضمن القائمة الطويلة لجائزة مان بوكر، وتعد «سابرينا» أول رواية مصورة تصل للقائمة منذ 50 عامًا على إطلاق الجائزة.

و أوضحت لجنة التحكيم فى بيان عن اختيار الرواية «نظراً للشكل المتغير للخيال، كان الأمر مجرد مسألة وقت قبل إدراج رواية مصورة في القائمة الطويلة لجائزة مان بوكر، تقدم رواية سابرينا للقارئ على وجه الدقة كل الخيال الجيد بأسلوب الصور، ويستخدم الكاتب نك درنسو الصور للتعبير عن فكرة حول ما هو غير مرئى، فكرة حول عدم اليقين، والفراغ الذي يخلفه الأشخاص المفقودون في حياتنا»، وفقا لموقع اليوم السابع.

جائزة مان بوكر للرواية يتم منحها للروايات المنشورة فى المملكة المتحدة، وأيرلندا، وتقدر قيمتها المادية بـ50 ألف جنيه استرلينى، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن القائمة القصيرة لجائزة مان بوكر والتى ستضم ست روايات في  الخميس 20 سبتمبر فى مؤتمر صحفى، وسوف يحصل أصحاب الروايات الـست على 2500 جنيه استرلينى بالإضافة إلى طبعة خاصة من رواياتهم، وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة فى مدينة لندن الثلاثاء 16 أكتوبر المقبل.

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