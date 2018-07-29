«التقارير حول سارة وسليم» يحصد جائزتين في «ديربان السينمائي الدولي»

مشهد من فيلم «التقارير حول سارة وسليم» (خاص لـ بوابة الوسط)

فاز الفيلم الفلسطيني «التقارير حول سارة وسليم» للمخرج مؤيد عليان بجائزة أفضل فيلم وجائزة أفضل ممثلة للفلسطينية ميساء عبد الهادي في المسابقة الرسمية للنسخة التاسعة والثلاثين من مهرجان «ديربان السينمائي الدولي» في جنوب أفريقيا.

وقال مؤيد عليان في خطاب قبوله لجائزة أفضل فيلم «أشكر فريق عمل المهرجان وأعضاء لجنة التحكيم والجمهور في ديربان لهذه الجائزة الرائعة. آسف لعدم تمكني من الحضور شخصيًّا، إنه لشرف كبير لي كصانع أفلام أن أحظى بجائزة من مهرجان ديربان السينمائي الدولي، وشرف لي شخصيًّا أن أحصل على جائزة من جنوب أفريقيا التي نحمل لها كفلسطينيين مكانة خاصة داخل قلوبنا. باسمي واسم فريق العمل المذهل الذي جعل هذا الفيلم ممكنا رغم كافة صعوبات الواقع الذي نعيشه في فلسطين. أهدي هذه الجائزة لكافة صناع الأفلام حول العالم الذين يتحدون عدم العدالة بأفلامهم وفنهم، هذه لنا جميعًا.. شكرًا لكم»، وفق بيان من الشركة الموزعة.

وأضافت ميساء عبد الهادي الحاصلة على جائرة أفضل ممثلة في خطاب قبولها الجائزة «شرف رائع لي كممثلة فلسطينية أداء دور في فيلم فلسطيني يعكس القوة الحقيقة وصمود المرأة العربية. آمل أن نستمر في صناعة أفلام في فلسطين وحكي قصصنا رغم كافة الصعوبات وأشكال القمع. شكري العميق لفريق عمل المهرجان وأعضاء اللجنة على هذه الجائزة الرائعة. شرف عظيم لي. أرغب أيضًا في توجيه الشكر لمخرج الفيلم مؤيد عليان لثقته في للقيام بدور بيسان، شكرًا جزيلًا لكم».

وبذلك يصل مجموع جوائز الفيلم الروائي الطويل «التقارير حول سارة وسليم» للأخوين عليان إلى خمس جوائز حيث سبق له الحصول على جائزة أفضل فيلم في المنافسة الرسمية لـ مهرجان «سياتل الدولي» وجائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل سيناريو وجائزة الجمهور (هوبرت بالس) ضمن المسابقة الرسمية (نمر هيڤوس) في مهرجان «روتردام السينمائي الدولي» الذي شهد العرض العالمي الأول له وكان أول مشاركة لفيلم فلسطيني في المسابقة الرسمية للمهرجان، كما كان المشاركة العربية الوحيدة بها هذا العام.

الفيلم من تأليف رامي عليان وإخراج مؤيد عليان، وتدور أحداثه في القدس حول سارة وسليم اللذين تجمع بينهما علاقة خارج إطار الزواج، وهو ما يشعل لعبة خطرة من الخداع بين من يملكون السلطة ومن لا يملكونها.

بوستر فيلم «التقارير حول سارة وسليم» (خاص لـ بوابة الوسط)